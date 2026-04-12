Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Neuville zapravil zmago na Hrvaškem, prvo mesto dobil Katsuta

Opatija, 12. 04. 2026 15.08 pred 16 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Reli na Hrvaškem

Japonec Takamoto Katsuta (Toyota) je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo na Hrvaškem. Do uspeha je prišel po hudi napaki vodilnega do zadnje hitrostne preizkušnje, Belgijca Thierryja Neuvilla (Hyundai), ki je nekaj kilometrov pred koncem zletel s ceste in pozneje odstopil.

Thierry Neuville
Thierry Neuville
FOTO: Profimedia

Belgijec Thierry Neuville je imel pred zadnjim "brzincem" več kot minuto naskoka pred tekmeci in bi moral le še pripeljati do cilja. A prav to mu ni uspelo, na "power stageu", ki prinaša tudi dodatne točke za SP, je zletel s ceste in pri tem zlomil obeso sprednjega kolesa. Nekaj kilometrov je z močno poškodovanim dirkalnikom še vztrajal, a je nazadnje moral odstopiti.

Takšen razplet je pomenil, da je zmagal Takamoto Katsuta, ki je imel na koncu 20 sekund naskoka pred moštvenim sotekmovalcem, Fincem Samijem Pajarijem, tretji pa je bil Novozelandec Hayden Paddon (Hyundai) z več kot dvema minutama zaostanka.

V seštevku sezone je po četrti postaji zdaj v vodstvu današnji zmagovalec Katsuta z 81 točkami, drugi je Valižan Elfyn Evans (Toyota) s 74, tretji pa še en Toyotin voznik, Šved Oliver Solberg z 68.

reli hrvaška thierry neuville takamoto katsuta
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
12. 04. 2026 21.11
Velika sramota, da na reliju pomaga več kot 150 Slovencev, da je šel del trase po slovenskem ozemlju, nimamo pa pravic, da bi prenašali tekmo v Sloveniji in da na HRT2 napišejo - 'Program nima pravic za prenos tekme v Sloveniji'. Res smo Slovenci pa peki, katere lahko vsak po svoje komandira mi pa se vdinjamo vsakemu tujcu.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
