Neuville zapravil zmago na Hrvaškem, prvo mesto dobil Katsuta

Belgijec Thierry Neuville je imel pred zadnjim "brzincem" več kot minuto naskoka pred tekmeci in bi moral le še pripeljati do cilja. A prav to mu ni uspelo, na "power stageu", ki prinaša tudi dodatne točke za SP, je zletel s ceste in pri tem zlomil obeso sprednjega kolesa. Nekaj kilometrov je z močno poškodovanim dirkalnikom še vztrajal, a je nazadnje moral odstopiti.

Takšen razplet je pomenil, da je zmagal Takamoto Katsuta, ki je imel na koncu 20 sekund naskoka pred moštvenim sotekmovalcem, Fincem Samijem Pajarijem, tretji pa je bil Novozelandec Hayden Paddon (Hyundai) z več kot dvema minutama zaostanka.

V seštevku sezone je po četrti postaji zdaj v vodstvu današnji zmagovalec Katsuta z 81 točkami, drugi je Valižan Elfyn Evans (Toyota) s 74, tretji pa še en Toyotin voznik, Šved Oliver Solberg z 68.