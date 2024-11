Neuville zelo blizu naslovu prvaka

OGLAS

Thierry Neuville je na Japonsko prišel z 225 točkami v SP in s 25 točkami naskoka, kar pomeni, da je imel Estonec Ott Tänak (200) bolj ali manj le teoretične možnosti za preboj na prvo mesto. Toda že prvi dan zahtevne japonske preizkušnje je pokazal, da je reli nepredvidljiv in da lahko pride do preobrata tudi tik pred koncem sezone.

Thierry Neuville FOTO: AP icon-expand

Ott Tänak je svoje delo opravil brezhibno in prevzel vodstvo. Belgijec pa je sicer začel dobro in dobil prvo hitrostno preizkušnjo, potem pa zaradi tehničnih težav, njegov dirkalnik je sredi etape začel izgubljati moč zaradi okvare turbine, zaostajal in izgubljal mesta. Prvi dan je končal šele na 15. mestu. Belgijec je vozil brez težav in je vseskozi napredoval, zdaj je pred zadnjim dnem sezone že sedmi.

Potrebuje le še dve točki v nedeljo, pa bo postal prvi belgijski svetovni prvak, svojim petim drugim mestom v seštevkih sezone pa dodal tudi najvišjo stopničko. "Moram biti zadovoljen s predstavo. Vesel sem, da sem prišel do sedmega mesta, še zjutraj to ni bilo zelo realistično," je za prireditelje dirke dejal Neuville in dodal: "Jutri bo velik dan. Držimo pesti, zdaj pa se moram najprej dobro naspati. V karieri sem imel že veliko izzivov, zato vem, da je treba predvsem ostati miren."

Ott Tänak Martin Jarveoja FOTO: AP icon-expand