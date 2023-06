Neverjeten met Čeha, ki so ga v zgodovini presegli le trije

Kristjan Čeh je v Estoniji postavil nov državni in osebni rekord.

"Stahl je bil tokrat drugi z 71,45 m, mislim, da je bila to prva tekma doslej, na kateri sta dva atleta disk vrgla čez 71 m. Šved je svojo najboljšo daljavo dosegel proti koncu tekme, ko sem že vedel, da sem pred njim," je povedal Čeh.

Lani je zmagal na vseh mitingih te najvišje serije in to diamantno serijo brez poraza nadaljeval tudi letos. V tej sezoni je edini poraz doživel na prejšnji tekmi v Turkuju na Finskem 13. junija, ko ga je na tekmi zlate serije premagal Stahl.

Do te tekme je bil Čeh na desetem mestu vseh časov in na tretjem v sezoni s 70,89 metra. Pred njim sta bila letos evropski prvak Mykolas Alekna iz Litve (71,00 m) in Stahl (70,93). Čeh je prejšnji slovenski rekord, 71,27 m, dosegel 21. maja lani v Birminghamu na diamantni ligi.

Najboljši slovenski športnik lanskega leta je izenačen na četrtem mestu v Rusom Jurijem Dumčevim (71,86 m leta 1983) in Švedom Danielom Stahlom . Slednji je nekdanji svetovni prvak in aktualni olimpijski zmagovalec, 71,86 metra pa je vrgel 29. junija 2019.

Pred njim so v zgodovini sedaj le še s 74,08 metra Nemec Jürgen Schult , ki je svetovni rekord postavil 6. junija leta 1986 v domačem Neubrandenburgu, Litovec Virgilijus Alekna (73,88 m leta 2000) in Estonec Gerd Kanter (73,38 m leta 2006). Slednji je sedaj trener Čeha.

"Najboljši izid sem dosegel v zadnji seriji, 71,70 m pa v četrti seriji, imel pa sem še en met, ki je meril 71,13 m. Res sem imel izjemen dan. Ko sem vrgel zadnjič, pa sem bil presenečen, ko so izmerili daljavo. Ko je disk zletel iz roke, sem namreč menil, da sem met zgrešil, ker ni bilo vanj vložene vse moje moči. Takoj po izmetu sem se celo vprašal, če bo šlo sploh prek 70 m. Zato sem bil še bolj vesel, obenem pa vem, da imam še kar nekaj rezerve," je po tekmi povedal Čeh.

Dosežka sta se na stadionu v Johvi razveselila tudi njegova boljša polovica Anna Maria Orel, estonska metalka kladiva, ter Kanter.

"Ko sta videla met, ki je meril 71,70 m, sta bila oba vesela. Kanter mi je že kmalu po začetku rekel, da naj bo moj cilj 72 m. Že tedaj, ko sem vrgel 71,70 m, sem vedel, da sem ga izvedel z dobro tehniko, disk je kar odletel iz roke. Želel sem še več in trije meti so bili čez 71, to mogoče celo nikomur v metu diska doslej ni uspelo na eni tekmi. A Kanter mi je rekel, da bi že danes lahko vrgel še več, če bi bil bolj sproščen. Zato sem imel malo krajše gibe, kot na treningih," je ocenil Čeh.

Dan po porazu v začetku tega tedna na Finskem je med vadbo brez težav in vedno vrgel prek 70 m. "Že na prejšnji tekmi sem metal prek 71 m z malimi prestopi. Razmere za met diska so bile danes zelo dobre, stadion je bil skoraj poln za lepo vzdušje. Na ogrevanju sem metal prek 70 m. Tekmo sem začel malo slabše, ni šlo prek 70 m, potem pa se mi je odprlo. Zelo dobra tekma in korak v pravo smer sem naredil," je bil zadovoljen Čeh.

Naslednja tekma ga čaka sredi prihodnjega tedna na Poljskem, kjer bo pod okriljem evropskih iger potekalo atletsko ekipno prvenstvo. "Želim Sloveniji prinesti čim več točk in nadaljevati serijo izjemnih metov. Z mano bo tudi trener Kanter, slabo bo le, kar bomo imeli na tekmi le štiri serije namesto šestih," je naslednji nastop pospremil 2,06 metra visoki orjak iz Podvincev pri Ptuju.