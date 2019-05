Neverjeten zaključek teka na 400 metrov: skozi cilj kot Superman

Ameriški mediji so dan po dogodku polni primerjav s stripovskim junakom Supermanom, posnetki iz Fayettevilla v Arkansasu pa so hitro obšli svet, medtem ko je Tuckerjev "polet" televizija ESPNuvrstila na prvo mesto svojega tradicionalnega izbora najboljših posnetkov dneva.

"Vesel sem, da sem zmagal, vesel sem, da sem se lahko meril z najboljšimi,"je po koncu dogodka povedal junak večera Tucker. "Skupaj z moštvenimi kolegi trdo delamo za to in vesel sem, da smo vsi skupaj dali vse od sebe. Moj skok? Pošteno povedano ... Ne vem, želel sem le dati vse od sebe in začutil sem, da se moram vreči skozi cilj in uporabiti vse moje telo."