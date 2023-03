Neverjetna izpoved nekdanjega rokometaša, ki je bil obsojen pedofilije

Preiskava se je začela, ko je poleti leta 2020 k policiji v družbi svoje mame pristopil 13-letni fant. Najstnik je policistom povedal, da je na družabnem omrežju Snapchat v stik z njim prišel moški, ki ga je prepričal, da mu pošlje številne slike in videe sporne narave. Ponudil mu je celo, da mu plača prevoz s taksijem, ki bi ga pripeljal do njega. Takrat se je najstnik odločil dogodke podeliti s svojo mamo.

Preiskava je policiste pripeljala do Bruna Martinija in mesece pozneje so ga aretirali po tem, ko drugih žrtev niso odkrili. Njegova domova v Parizu in Montpellieru so policisti pregledali, med zaslišanjem pa jim je Martini priznal krivdo. Šel je še korak dlje in priznal, da je v minulih letih na podoben način pristopil tudi k drugim mladim fantom. Policistom je dejal, da je bil prepričan, da je mladenič, ki ga je prijavil, star 15 let.

"Začelo se je s covidom-19. Lahko bi padel v nasilje, alkohol ali droge, ampak nisem. Izbral sem seks. Počel sem stvari, ki zame niso običajne. Sem heteroseksualec, ampak prepustil sem se homoseksualnim izkušnjam. Če bi bil pedofil, bi šel na TikTok, kamor gredo zaradi mladih ljudi pedofili. To mi je dejal policist, ki me je aretiral. Na Snapchatu je polno odraslih oseb," je brez zadržkov priznal nekdanji rokometaš."Ko sem izvedel, da je fant star zgolj 13 let, sem bil zaprepaden. Bilo me je sram in še vedno me je zelo sram," je še dodal.