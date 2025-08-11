Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Drugi športi

Neverjetna predstava 17-letnega Anžiča, ki je dosegel 23 golov

Kairo, 11. 08. 2025 17.16 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Slovenski rokometaši do 19 let so na prvi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva remizirali z Norveško (37:37). Izstopal je 17-letni celjski rokometni biser Aljuš Anžič, ki je prispeval kar neverjetnih 23 golov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po odličnih predstavah proti Ferskim otokom (38:25) in Urugvaju (43:14) na uvodu tekmovanja so Slovenci na zadnji tekmi prvega dela svetovnega prvenstva izgubili proti Nemčiji s 30:25. Kljub temu so napredovali v drugi del, kjer so se sprva pomerili z Norveško.

Preberi še Desetminutni mrk prinesel poraz proti Nemcem, a napredovanje je tu

Norvežani so bolje odprli obračun, a so Slovenci tik pred koncem prvega polčasa ujeli priključek in na odmor odšli z minimalnim zaostankom (18:19). Varovanci Marka Šibile so bili na koncu celo na pragu zmage. 

Pet minut pred koncem tekme so vodili za tri gole (36:33), a so štirje zaporedni zadetki Norvežanov tekmo obrnili na glavo. Točko Slovenije je nato 24 sekund pred koncem priboril Vanja Dragić, ki je uspešno zaključil z desnega krila. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V slovenskem taboru je močno izstopal 17-letni član Celja Pivovarne Laško Aljuš Anžič, ki je iz 25 poskusov zadel kar 23 golov. Dosežek, ki ga že dolgo nismo videli, Sloveniji še ohranja upanje na preboj v četrtfinale SP.

V torek se bodo Slovenci ob 14. uri pomerili s Francijo. Slovenija zaseda tretje mesto v skupini 3 in ne odloča več sama o napredovanju. Za slovensko uvrstitev med najboljših osem ekip bi morala Nemčija, ki je je edina pri polnem izkupičku (štiri točke) v skupini drugega dela, na torkovi tekmi, ki se bo začela ob 11.45 premagati Norvežane, nato pa Slovenci še Francoze.

Obe tekmi bi se morali končati tudi s primerno razliko med danimi in prejetimi zadetki, ki bi v tem primeru določala razpored na drugem in tretjem mestu, saj bi tako Norveška kot Slovenija imeli tri točke. Skandinavci so pred tekmo na razliki +8, Slovenci pa na -5.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet svetovno prvenstvo do 19 let anžič slovenija norveška
Naslednji članek

Kristjan Čeh in Tina Šutej zmagovalca domače mednarodne atletske lige

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089