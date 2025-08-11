Neverjetna predstava 17-letnega Anžiča, ki je dosegel 23 golov

Po odličnih predstavah proti Ferskim otokom (38:25) in Urugvaju (43:14) na uvodu tekmovanja so Slovenci na zadnji tekmi prvega dela svetovnega prvenstva izgubili proti Nemčiji s 30:25. Kljub temu so napredovali v drugi del, kjer so se sprva pomerili z Norveško.

Pet minut pred koncem tekme so vodili za tri gole (36:33), a so štirje zaporedni zadetki Norvežanov tekmo obrnili na glavo. Točko Slovenije je nato 24 sekund pred koncem priboril Vanja Dragić , ki je uspešno zaključil z desnega krila.

Norvežani so bolje odprli obračun, a so Slovenci tik pred koncem prvega polčasa ujeli priključek in na odmor odšli z minimalnim zaostankom (18:19). Varovanci Marka Šibile so bili na koncu celo na pragu zmage.

V slovenskem taboru je močno izstopal 17-letni član Celja Pivovarne Laško Aljuš Anžič, ki je iz 25 poskusov zadel kar 23 golov. Dosežek, ki ga že dolgo nismo videli, Sloveniji še ohranja upanje na preboj v četrtfinale SP.

V torek se bodo Slovenci ob 14. uri pomerili s Francijo. Slovenija zaseda tretje mesto v skupini 3 in ne odloča več sama o napredovanju. Za slovensko uvrstitev med najboljših osem ekip bi morala Nemčija, ki je je edina pri polnem izkupičku (štiri točke) v skupini drugega dela, na torkovi tekmi, ki se bo začela ob 11.45 premagati Norvežane, nato pa Slovenci še Francoze.

Obe tekmi bi se morali končati tudi s primerno razliko med danimi in prejetimi zadetki, ki bi v tem primeru določala razpored na drugem in tretjem mestu, saj bi tako Norveška kot Slovenija imeli tri točke. Skandinavci so pred tekmo na razliki +8, Slovenci pa na -5.