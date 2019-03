Neverjetni Gajser: Kljub grdemu padcu do drugega mesta

Gajser je že pred dirko poudaril, da je proga v Matterley Basinu eno njegovih najljubših prizorišč v SP, napovedi o dobrem nastopu pa je uresničil tudi v sobotnih kvalifikacijah, v katerih je bil najhitrejši. Kazalo je, da bo tudi na nedeljski dirki brez večjih težav kronal premoč. Kolikor toliko blizu je bil le izkušeni Antonio Cairoli, toda po začetnem vodstvu je Italijan kmalu popustil pred napadi Slovenca, ki se je hitro prebil v vodstvo. Nato pa je po nekaj krogih naredil napako, grdo padel in zletel z motorja, njegov motocikel pa je obležal na tleh precej poškodovan. Na srečo je Gajser ostal cel, skočil je nazaj na motor in nadaljeval dirko. A z motociklom, na katerem je imel veliko težav z razrahljanim krmilom in še nekaj polomljenimi deli, ni bil več konkurenčen, na koncu pa je vseeno še iztržil tretje mesto in ostal v boju za skupno slavje. Cairoli je dobil to vožnjo, drugi pa je bil Francozu Gautier Paulin.