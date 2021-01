Bouchardova s sestro dvojčico praktično nima stikov

"Zagotovo nismo preprosta, srečna in perfektna družina. Vse prej kot to. Najina starša sta se ločila (ko sta bili dvojčici stari 10 let, op. p.), nista bila zadovoljna eden z drugim," je pripoved v eni od oglaševalskih kampanj začela 26-letna Beatrice Bouchard . "Eugenie je ostala z mamo, jaz, brat William in sestra Charlotte pa z očetom. Tako smo odraščali ločeno," se otroštva še spominja Eugeniejina dvojčica, ki je šest minut starejša od teniške igralke. Sčasoma se je razdalja še povečevala.

"Vse skupaj je daleč od popolnega. Od desetega leta jo vidim dvakrat na leto. To je noro. Prodajalko v trgovini poznam bolje kot lastno sestro dvojčico. Skorajda mi je kot tujka," je povedala vplivnica, ki je zaradi svojega atraktivnega izgleda zelo prepoznavna na družbenih omrežjih. "Če bi ji rekla, da si jo želim priti gledati v Wimbledon, bi mi odgovorila, naj pridem, naj si kupim letalsko vozovnico, vstopnico za tekmo in naj si jo pridem ogledati," je čistega vina nalila Beatrice, ki pogosto naleti na vprašanja, zakaj ne potuje skupaj s sestro po WTA-turneji.

Eugenie Bouchard je v najstniških in zgodnjih dvajsetih letih veljala za izjemen teniški potencial. Potem ko se je leta 2014 prebila v finale Wiimbledona, so ji vsi napovedovali svetlo teniško prihodnost. A s slavo, prepoznavnostjo in denarjem so prišle tudi težave. Bouchardova po izjemnem preboju v teniško karavano profesionalk po prvem težavnem obdobju nikoli več ni našla forme, ki jo je krasila pri 20-ih. Je pa bila zaradi svojega izgleda finančno preskrbljena, saj je sklepala bogate sponzorske pogodbe. Najvišje je bila Kanadčanka na petem mestu WTA-lestvice, in sicer 20. oktobra 2014. Danes je daleč od stare forme, trenutno zaseda 141. mesto na lestvici.