Neverjetno: Pogačar za kar 45 sekund popravil rekord vzpona na Col de Peyresourde

S tem je Tadej Pogačar spisal zgodovino, saj je za kar 45 sekund popravil 17 let star rekord, ki sta ga držala Aleksandr Vinokurov inIban Mayo leta 2003. Gre za eno najboljših predstav v kolesarstvo v zadnjih 20 letih, ugotavljajo kolesarski analitiki pri climbing-records.com. V povprečju je na vzponu pridelal kar 6,8 W/kg, so ugotovili kasnejši izračuni. Drugi odlični slovenski hribolazec Primož Roglič je danes za vzpon potreboval toliko kot Vinokurov in Mayo leta 2003, in sicer 25 minut in 20 sekund. Povprečna hitrost Pogačarja med vzpononom na Col de Peyresourde je znašala neverjetnih 23,92 km/h.

