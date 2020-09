Nezaslišano: tovornjak presenetil kolesarje na dirki, na srečo nihče poškodovan

Na dirki po Luksemburgu je sicer nastopil tudi slovenski kolesar Grega Bole, ki pete etape ni dokončal. To sicer še zdaleč ni bil edini incident na dirki po Luksemburgu, saj se je že na prvi etapi pojavilo kar nekaj vozil, ki so pripeljala nasproti kolesarjem, tako da so organizatorji pogoreli na celi črti. Kolesarji so na drugi etapi pripravili tudi protest, s katerim so želeli organizatorjem sporočiti, da ne želijo tvegati svojih življenj med dirkami. UCI je po zadnjem incidentu napovedala, da bo pod lupo vzela organizatorje in skušala poskrbeti za varnost v prihodnje."Takšni incidenti niso sprejemljivi in bodo preiskani in pregledani naslednji teden na UCI-jevem komiteju. Ustrezni ukrepi bodo sprejeti, da se zagotovi varnost kolesarjev na dirkah,"so zapisali na družbenih omrežjih .

Zmage na petdnevni dirki se je sicer veselil ItalijanDiego Ulissi.