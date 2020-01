Nevrokirurg o Schumacherjevem zdravstvenem stanju: 'To je zelo občutljiva situacija'

To je zelo občutljiva situacija, ki se pri ljudeh s slabšim ekonomskim statusom pogosto konča s smrtjo, saj so lahko posledice neozdravljive.

Svoj lonček je tako pristavil tudi priznani bolonjski nevrokirurg dr. Nicola Acciarri, ki je v pogovoru za Motosport.com pojasnil, kaj se dogaja z Nemcem.

"Biti moram zelo pozoren, saj nihče nima dokazov o tem, kar se govori v javnosti, informacije pa so resnično skope," je za začetek novinarje opozoril strokovnjak in nadaljeval: "Jasno je, da šest let po nesreči to ni več ista oseba, kakršno imamo v spominu." Pri tem je nevrokirurg opozoril, da zaradi dolgotrajnega zdravljenja na intenzivni negi propada Nemčevo mišično in kostno tkivo. Prav zato se bo moral dirkač zanesti na pomoč fizioterapevta, ki so skušal popraviti posledice dolgotrajnega zdravljenja.