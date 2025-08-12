Nevsakdanja zahteva nevedne zvezdnice, sodnica pa v šoku: 'To je otrok'

Trenutno najboljša teniška igralka na svetu Arina Sabalenka je po maratonskem dvoboju, ki je trajal tri ure in 12 minut, vendarle prišla do zmage nad mlado Emmo Raducanu.

Vrhunski obračun bo ostal v spominu gledalcev torej tudi po nevsakdanji zahtevi nevedne britanske zvezdnice, ki jo je sredi tretjega niza pri začetnem udarcu zmotil otroški glas (jok?). Raducanujeva se je nato pritožila sodnici, ta pa jo je vsa začudena vprašala: "To je otrok. Res želiš, da majhnega otroka odstranim s tribun?"