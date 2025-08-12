Svetli način
Drugi športi

Nevsakdanja zahteva nevedne zvezdnice, sodnica pa v šoku: 'To je otrok'

Cincinnati, 12. 08. 2025 09.37 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.V.
Komentarji
15

V 3. krogu prestižnega turnirja serije WTA 1000 v Cincinnatiju sta se pomerili Emma Raducanu in Arina Sabalenka. Zmage se je s 6:7 (3), 6:4, 6:7 (5) na koncu (raz)veselila slednja, a do "petih minut" slave je tokrat prišla poraženka, ki jo je sredi zadnjega niza pri izvajanju začetnega udarca zmotil otroški jok, nakar je sledila neobičajna zahteva mlade britanske zvezdnice, ki je sodnico dvoboja pustila odprtih ust.

Trenutno najboljša teniška igralka na svetu Arina Sabalenka je po maratonskem dvoboju, ki je trajal tri ure in 12 minut, vendarle prišla do zmage nad mlado Emmo Raducanu

Vrhunski obračun bo ostal v spominu gledalcev torej tudi po nevsakdanji zahtevi nevedne britanske zvezdnice, ki jo je sredi tretjega niza pri začetnem udarcu zmotil otroški glas (jok?). Raducanujeva se je nato pritožila sodnici, ta pa jo je vsa začudena vprašala: "To je otrok. Res želiš, da majhnega otroka odstranim s tribun?"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dvaindvajsetletna britanska teniška igralka romunskega rodu je zgolj skomignila z rameni, del publike pa je zahteval podobno kot Raducanujeva. "Ni problema, lahko pokličem varnostnika, a v tem trenutku moraš nadaljevati z igro," je dejala sodnica dvoboja.

Sabalenka se bo po težko prigarani zmagi v osmini finala turnirja pomerila proti Španki Jessici Bouzas, ki je brez težav s 6:4 in 6:1 odpravila Taylor Townsend.

tenis wta 1000 cincinnati arina sabalenka emma raducanu sodnica otroški jok
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mambo
12. 08. 2025 11.44
-1
Za njeno nesposobnost je okrivila otroka. Če bi se bližala zmagi, take reakcije najbrž ne bi bilo. Otrok ni kriv za njeno pomanjkanje koncentracije. Kar neki ...
ODGOVORI
0 1
BrainDance
12. 08. 2025 11.39
+0
Pravilno! Dojenček tle nima kaj počet...
ODGOVORI
3 3
Reality check
12. 08. 2025 11.38
+0
ah dajte no… kaki vrhunski “zvezdniki” ki rabijo absolutno tišino da lako igrajo??? si zamislite nogomet, košarko, smučanje …da mogla biti publika tiho da lako igralec odigra svoje?
ODGOVORI
2 2
patriot11
12. 08. 2025 11.36
-2
Sodnica naj bo na tekmi sodnica in ne mama.
ODGOVORI
1 3
Ve?ni optimist
12. 08. 2025 11.35
+0
s čim nas fopate, .... to več ni res no, ....
ODGOVORI
2 2
Bigbadjohn
12. 08. 2025 11.30
+2
Dojenčka zagotovo še ne zanima tenis. Ali, je tako težko najeti dojiljo in ga pustiti doma, v hladni senčici?
ODGOVORI
4 2
Bonsa
12. 08. 2025 11.26
+4
Ocitno je bilo dete premalo da bi 3 ure “gledalo” tenis po moznosti na vrocini
ODGOVORI
4 0
Midelamodrugace
12. 08. 2025 11.22
+1
Ja in ????
ODGOVORI
2 1
patriot11
12. 08. 2025 11.42
Sodnica ni kos svojemu delu.
ODGOVORI
0 0
Ribežn
12. 08. 2025 11.17
-1
This is sport, not humanity.. Sodnici odvzeti licenco in doživljenska prepoved sojenja. V sodniškem poslu ni prostora za čustva. Pravila so pravila in pika!
ODGOVORI
4 5
zajfa
12. 08. 2025 11.11
+5
Čisto normalno ... Če žensko kaj moti, je treba urediti takoj, ni važno kaj je to ...
ODGOVORI
10 5
pingvinislo5
12. 08. 2025 11.05
+8
če ne moraš kontrolirat otroka...ostani doma.
ODGOVORI
12 4
oježeš
12. 08. 2025 11.00
+10
Nerodo je, ko na vsa tekmovanja že vodijo majhne otroke-dojenčke in pa pse. Ne morejo dobiti za čas obiska tekme varuško?
ODGOVORI
13 3
