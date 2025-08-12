Nevsakdanja zahteva nevedne zvezdnice, sodnica pa v šoku: 'To je otrok'

Trenutno najboljša teniška igralka na svetu Arina Sabalenka je po maratonskem dvoboju, ki je trajal tri ure in 12 minut, vendarle prišla do zmage nad mlado Emmo Raducanu.
Vrhunski obračun bo ostal v spominu gledalcev torej tudi po nevsakdanji zahtevi nevedne britanske zvezdnice, ki jo je sredi tretjega niza pri začetnem udarcu zmotil otroški glas (jok?). Raducanujeva se je nato pritožila sodnici, ta pa jo je vsa začudena vprašala: "To je otrok. Res želiš, da majhnega otroka odstranim s tribun?"
Dvaindvajsetletna britanska teniška igralka romunskega rodu je zgolj skomignila z rameni, del publike pa je zahteval podobno kot Raducanujeva. "Ni problema, lahko pokličem varnostnika, a v tem trenutku moraš nadaljevati z igro," je dejala sodnica dvoboja.
Sabalenka se bo po težko prigarani zmagi v osmini finala turnirja pomerila proti Španki Jessici Bouzas, ki je brez težav s 6:4 in 6:1 odpravila Taylor Townsend.
