Bradyju nov naslov: Patriotsi zmagovalci Super Bowla

Igralci New England Patriots so zmagovalci 53. Super Bowla, finala lige ameriškega nogometa NFL. V Atlanti so ugnali Los Angeles Rams s 13 : 3 (3 : 0). MVP tekme je bil lovilec zmagovalcev Julian Edelman. Tom Brady pa je postal edini igralec s šestimi naslovi prvaka.

Za New England Patriots je to šesti naslov prvaka, s čimer so se kot najuspešnejša franšiza po številu naslovov izenačili s Pittsburgh Steelers. New England je doslej naslove osvojil v letih 2002, 2004, 2005, 2015 in 2017, pri vseh pa sta sodelovala podajalecTom Brady, ki je pri 41 letih postal najstarejši podajalec (quarterback) v zgodovini Super Bowla in rekorder z devetimi nastopi v finalu, ter trener Bill Belichick.

Super Bowl v Atlanti je bil zgodovinski v mnogih pogledih. Bil je finale z najmanj doseženimi točkami in edini, na katerem je bil dosežen le en "touchdown" oziroma zadetek. S tem je presegel finale iz leta 1973, ko je Miami Dolphins premagal Washington s 14 : 7. MVP tekme lovilec Julian Edelman, ki je imel deset ujetih podaj za skupno 141 jardov, je po koncu tekme povedal: "Za seboj imamo sezono padcev in vzponov, zato je to končno slavje kar malce nerealno. Trudili smo se in na koncu nam je uspelo."

Brady je postal edini igralec s šestimi naslovi prvaka. "Ta naslov je bila izjemna motivacija za naprej," je na hitro odgovoril na vprašanje, ali bo pri enainštiridesetih letih še nadaljeval v tem poslu, nato pa dodal: "To so tekme za izkušene igralce. Veselim se nadaljnjih." Najboljšemu igralcu lige NFL, tako imenovanemu novemu Goatu (Greatest of All Time) ali najboljšemu vseh časov tega športa, ki je v naslovih prvaka presegel Charlesa Haleyja (San Francisco, Dallas), sta se poklonila tudi trener Bill Belichickin ključni igralec ekipe Rob Gronkowski. Prvi je dejal, da je presrečen, da je Brady del njegove dinastije, drugi pa je dodal: "Tom je osvojil vse, zato se ve, da je najboljši. On je legenda za vse čase."

