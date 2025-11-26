Newey novi šef Aston Martina v formuli 1

Britanski inženir in funkcionar Adrian Newey, eden najboljših oblikovalcev oziroma konstruktorjev v zgodovini formule 1, naj bi se po prihodu k Aston Martinu večkrat sporekel z Andyjem Cowellom glede usmeritve ekipe v prihodnosti ter dizajna novega dirkalnika v sezoni, polni razočaranj. V medijih so se pojavljale tudi govorice, da naj bi kakšnega od vodilnih položajev v britanski ekipi zasedel nekdanji šef ekipe Red Bulla Christian Horner, zdaj pa so pri Aston Martinu kar sami zatrli govorice s povišanjem Newyja na mesto šefa ekipe.

Cowell bo nadaljeval delo pri britanski ekipi, odslej bo glavni strateški direktor moštva in obenem skrbel za odnose z dobaviteljem motorjev Honda. "Veselim se dodatne vloge v ekipi, medtem ko skušamo moštvo postaviti v kar najboljši položaj za tekmovanje z ostalimi," je v izjavi dejal Newey.

Britanec je imel pomembno vlogo pri kar 13 naslovih svetovnih prvakov med vozniki in 12 konstruktorskimi naslovi v ekipah Williamsa (1991–1996), McLarna (1997–2005) in Red Bulla (2006–2024). Aston Martin je dve dirki pred koncem sezone na osmem mestu z 72 točkami, a je blizu tudi predzadnja ekipa sezone Kick Sauber (68). V posamični razvrstitvi je najvišje španski veteran Fernando Alonso na 13. mestu, Kanadčan Lance Stroll pa je 16. med 20 vozniki.