Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Newey novi šef Aston Martina v formuli 1

Doha, 26. 11. 2025 20.08 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

66-letni Adrian Newey je postal novi šef ekipe Aston Martin v formuli 1. Po dolgoletnem delovanju pri Red Bullu je z Aston Martinom podpisal dolgoročno pogodbo septembra 2024, zdaj pa bo nadomestil dosedanjega šefa Andyja Cowella.

Adrian Newey
Adrian Newey FOTO: AP

Britanski inženir in funkcionar Adrian Newey, eden najboljših oblikovalcev oziroma konstruktorjev v zgodovini formule 1, naj bi se po prihodu k Aston Martinu večkrat sporekel z Andyjem Cowellom glede usmeritve ekipe v prihodnosti ter dizajna novega dirkalnika v sezoni, polni razočaranj. V medijih so se pojavljale tudi govorice, da naj bi kakšnega od vodilnih položajev v britanski ekipi zasedel nekdanji šef ekipe Red Bulla Christian Horner, zdaj pa so pri Aston Martinu kar sami zatrli govorice s povišanjem Newyja na mesto šefa ekipe.

Cowell bo nadaljeval delo pri britanski ekipi, odslej bo glavni strateški direktor moštva in obenem skrbel za odnose z dobaviteljem motorjev Honda. "Veselim se dodatne vloge v ekipi, medtem ko skušamo moštvo postaviti v kar najboljši položaj za tekmovanje z ostalimi," je v izjavi dejal Newey.

Britanec je imel pomembno vlogo pri kar 13 naslovih svetovnih prvakov med vozniki in 12 konstruktorskimi naslovi v ekipah Williamsa (1991–1996), McLarna (1997–2005) in Red Bulla (2006–2024). Aston Martin je dve dirki pred koncem sezone na osmem mestu z 72 točkami, a je blizu tudi predzadnja ekipa sezone Kick Sauber (68). V posamični razvrstitvi je najvišje španski veteran Fernando Alonso na 13. mestu, Kanadčan Lance Stroll pa je 16. med 20 vozniki.

formula 1 aston martin adrian newey
Naslednji članek

Ali ima Kolesarska zveza Slovenije sploh (še) predsednika?

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363