Neymar zaradi poškodb manjkal na več kot 70 klubskih tekmah

Brazilski nogometaš se je nazadnje poškodoval na tekmi francoskega prvenstva 28. novembra in prve napovedi so bile, da bo zaradi zvina gležnja odsoten približno šest tednov. To pomeni, da je Neymar že zaključil z nastopi v letu 2021, v naslednjem letu pa v klubu upajo, da bo kmalu nared. Seveda njega in soigralce čakajo nastopi v osmini finala Lige prvakov, kjer jim je žreb ponudil izjemno zahtevnega tekmeca, madridski Real.

Neymar je član PSG-ja od leta 2018 in v tem času je imel kar nekaj poškodb in temu primerno je bil odsoten precejšnje število tekem. Kot piše španski časnik Marca, je bil prvo leto v dresu PSG-ja, leta 2018, odsoten tri mesece zaradi poškodbe desne noge, tudi v letu 2019 ni bilo nič boljše.

Januarja tega leta je bil zunaj pogona 85 dni po tekmi pokalnega francoskega tekmovanja, v dresu Brazilije pa si je junija poškodoval ligamente v desnem gležnju in bil znova odsoten 63 dni. V letu 2020 si bo zapomnil poškodbo na tekmi z Lyonom, ko je "nastradal" njegov levi gleženj in je bil na bolniški 27 dni. V statistiko lahko vpišemo sedaj še tokratno poškodbo, odsoten bo, kot omenjeno, približno mesec in pol.