Neža Klančar do drugega mesta v Monte Carlu

Neža Klančar je morala za zmagovalni oder v vodo kar petkrat. Svoj izid 25,26 iz kvalifikacij je nato v tekmah najboljše osmerice na izpadanje stopnjevala na 25,00, 24,83, 24,76 in 24,75 ter potrdila tudi normo A za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Budimpešti.

"Zelo sem zadovoljna, saj sem lepo stopnjevala nastope in na koncu dosegla drugi najboljši izid v karieri. Dosežki z olimpijskih iger in finale v Parizu so seveda druga zgodba, saj sem bila tam v vrhunski formi, izidi danes in včeraj pa so zelo lepi. Kot vsak plavalec pa si seveda želim biti vedno še malo hitrejša," je bila v pogovoru za STA vesela Ljubljančanka.