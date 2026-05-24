Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Neža Klančar do drugega mesta v Monte Carlu

Monte Carlo, 24. 05. 2026 20.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Neza Klančar je v Parizu zasedla odlično 6. mesto

V Monte Carlu se je začela letošnja plavalna serija Mare Nostrum, kjer se je plavalka Olimpije Neža Klančar v tekmi na izpadanje uvrstila na drugo mesto na 50 m prosto. V finalu jo je ugnala dvakratna svetovna prvakinja na 100-metrski razdalji Nizozemka Marrit Steenbergen.

Neža Klančar je morala za zmagovalni oder v vodo kar petkrat. Svoj izid 25,26 iz kvalifikacij je nato v tekmah najboljše osmerice na izpadanje stopnjevala na 25,00, 24,83, 24,76 in 24,75 ter potrdila tudi normo A za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Budimpešti.

"Zelo sem zadovoljna, saj sem lepo stopnjevala nastope in na koncu dosegla drugi najboljši izid v karieri. Dosežki z olimpijskih iger in finale v Parizu so seveda druga zgodba, saj sem bila tam v vrhunski formi, izidi danes in včeraj pa so zelo lepi. Kot vsak plavalec pa si seveda želim biti vedno še malo hitrejša," je bila v pogovoru za STA vesela Ljubljančanka.

Neza Klančar je v Parizu zasedla odlično 6. mesto
Neza Klančar je v Parizu zasedla odlično 6. mesto
FOTO: Aljoša Kravanja

Zelo zadovoljna je bila tudi s formatom tekme. "Ne maram nastopov na izpadanje, ko moram na startni kamen vsake tri minute. Tukaj pa smo imeli s soboto kvalifikacije, popoldan pa osmino finala in četrtfinale, danes pa polfinale in finale in vedno je vmes vsaj eno uro časa, da se lahko pripravimo."

Iz Monte Carla bo potovala na naslednji tekmi v seriji v Canet in Barcelono, kjer ima prijavljena tudi nastopa na 50 m delfin in 100 m prosto, pred EP pa jo pomemben test čaka še konec junija na mitingu Sette Colli v Rimu

NEŽA KLANČAR PLAVANJE

Herlings do zmage, Gajserju ob ponovljenem startu niso dovolili nastopiti

24ur.com Špela Perše v sprintu brez polfinala 20-erice
24ur.com Janja Šegel in Katja Fain blizu odličij na EP v Rimu
24ur.com Eva Alina Hočevar druga na tekmi svetovnega pokala
24ur.com Šutej srebrna na evropskem prvenstvu v dvoranski atletiki
24ur.com Janja Šegel do prvega, Neža Klančar pa še do drugega naslova evropske prvakinje
24ur.com Slovenci brez finala v Budimpešti, svetovni rekord Ceccona
24ur.com Janja Šegel v polfinalu na 100 metrov hrbtno
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Najstnik vas morda odriva, a vas hkrati potrebuje bližje kot kdajkoli prej
Najstnik vas morda odriva, a vas hkrati potrebuje bližje kot kdajkoli prej
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
zadovoljna
Portal
Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
vizita
Portal
Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
cekin
Portal
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
moskisvet
Portal
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
dominvrt
Portal
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
okusno
Portal
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
voyo
Portal
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725