Neža Klančar in Tara Vovk polfinalistki

Neža Klančar je z izidom 24,21 le za osem stotink sekunde zaostala za svojim državnim rekordom. Nastopila je tudi Janja Šegel, ki je s 24,97 za osebnim rekordom zaostala stotinko sekunde in zasedla 23. mesto.

"Z Nežo sva prišla šele v ponedeljek popoldan in spet ostala brez prtljage, ki je na srečo prišla zjutraj. To seveda vpliva na nastop in nisem pričakoval, da bo tako hitra. Odlično je plavala v prvih 20 metrih, nato je sledil slabši obrat in izplavanje, pa odličen zaključek. Če se ji izide še obrat, lahko odplava 24,0 ali še bolje. Upam, da ji bo uspelo stopnjevati nastope," je po predtekmovanju povedal trener Tomaž Torkar in dodal, da bo za kolajno treba plavati pod 24 sekundami.