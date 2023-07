Neža Klančar, Janja Šegel in Tara Vovk z visokimi cilji

Konec tedna se bo v Fukuoki na Japonskem začelo svetovno prvenstvo v plavanju in vodnih športih. Slovenijo bo na tekmovanju zastopala osmerica nastopajočih, z visokimi cilji pa se tja odpravljajo Neža Klančar, Janja Šegel in Tara Vovk.

icon-expand Katja Fain FOTO: AP

Že ta konec tedna nastopi čakajo obe umetnostni plavalki Karin Pesrl in Niko Seljak ter daljinsko plavalko Špelo Perše. V drugem tednu SP pa se bodo nato predstavili še tekmovalci v bazenskem plavanju Neža Klančar, Janja Šegel, Tara Vovk, Katja Fain in Peter John Stevens. "Res sem super pripravljena in skozi celo sezono konstantna. Nazadnje sem v Zagrebu plavala še državni rekord na 50 m delfin. Največ pa seveda pričakujem od 50 m prosto," je napovedala Neža Klančar, ki bo nastopila na 50 m prosto in delfin, po dolgem času pa se je na sezono lahko pripravljala brez zdravstvenih težav. Ob odličnem razpletu sta v obeh konkurencah dosegljiva polfinala, njen trener Tomaž Torkar pa potrjuje, da na treningih kaže, da so cilji uresničljivi. "Želim si več kot na zadnjem prvenstvu. Na treningih mi gre dobro, še nikoli nisem delala toliko kot letos in pred tekmo sem zelo samozavestna," pa napoveduje Janja Šegel, ki je na zadnjem SP zasedla 14. mesto, v Deželi vzhajajočega sonca pa bo plavala na 100 in 200 m prosto.

icon-expand Peter John Stevens FOTO: Damjan Žibert

"Res je veliko delala in takih časov kot letos, na treningih še ni plavala. Upam, da je nisem pretreniral. Pričakujem veliko, a to bo treba pokazati tudi na dan tekme v bazenu," dodaja njen trener iz Fužinarja Matija Medvešek. Neposredno iz ZDA bo na Japonsko pripotovala Tara Vovk, ki je na treningih čez lužo zmogla kakovostni preskok in postala stalnica reprezentance A. "Plavam na 50 in 100 m prosto. Tekme se zelo veselim, močnejša pa sem na 50-metrski razdalji, kjer je želja preboj v polfinale," pravi Ljubljančanka.

Katja Fain in Peter John Stevens ne skrivata, da bo zanju SP le vmesna postaja in test za leto 2024. "Za nami sta dve naporni leti tekmovanj in cilje imam usmerjene v olimpijsko leto 2024. Želja je le stopnjevati dosežke in tudi kakšen osebni rekord," pravi Katja Fain. Stevens pa je spomladi zapustil kranjski Triglav, se preselil v Koper in zdaj trenira v Trstu. "Štiri mesece sem v Trstu, kar je premalo za vrhunske dosežke. Telo se mora navaditi na nove vsebine, ki jih narekuje novo delo z novim trenerjem. Tudi moji cilji so usmerjeni v prihodnje leto," pravi najizkušenejši v slovenski vrsti. Vseeno odhaja na Japonsko zelo optimističen, tri tedne po poroki in druženju s prijatelji iz Slovenije, Nemčije in ZDA.

icon-expand Neža Klančar FOTO: Aleš Fevžer