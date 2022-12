Neža Klančar na 100 mešano z državnim rekordom v polfinale

Tretji dan SP v kratkih bazenih je Neža Klančar nastopila še v svoji tretji disciplini in z izjemnim državnim rekordom (59,42) ter z uvrstitvijo med 16-terico polfinalistk izpolnila svoj cilj pred odhodom na peto celino. Klančar je svoj dosedanji, tri leta star državni rekord izboljšala kar za sekundo in devet stotink. "Vesela sem rezultata in državnega rekorda. Izpolnila sem tudi cilj, da se na SP uvrstim v popoldanski polfinale. Sedaj se moram dobro 'razplavati' in pripraviti za večerni nastop, saj bom spet plavala ob 21. uri po lokalnem času," je za Plavalno zvezo Slovenije po nastopu povedala Klančar.

Njen trener Tomaž Torkar pa je po dobrih kvalifikacijah dodal: "Neža je plavala tako, kot sva si želela in tudi napovedovala pred prvenstvom. Popravila je državni rekord in se spustila pod minuto. Plavanje je bilo zelo dobro, ima pa seveda pa še kakšno rezervo tudi za popoldan, predvsem na drugem obratu in malenkost tudi v plavanju hrbtnega in prsnega."