Neža Klančar 'prekratka' za polfinale SP

Neža Klančar je polfinale zgrešila za šest desetink in bila nezadovoljna tudi zato, ker je bil dosežek teoretično dosegljiv in enak želji po novem osebnem in državnem rekordu. A mlada Ljubljančanka je naredila slab obrat, prišla preblizu koncu bazena in tam zapravila vsaj državni rekord. "Solidno, a ne morem reči, da je v redu, glede na treninge skozi celo sezono. Pričakovala sem več," je po tekmi dejala 19-letna reprezentantka in kasneje dodala, da je "obračala z ritjo", kjer je zaradi slabšega odriva izgubila tistih nekaj pomembnih desetink, ki bi jo na koncu zadovoljile s pokazanim v bazenu. Klančarjeva je šla pogumno v boj s svetovno elito, imela pa zase izredno slabo progo, saj diha na levo stran, zato je v prvi polovici tekmice lahko spremljala, v drugi pa ne in morda tudi tam zapravila nekdaj desetink. Kot pravi, na treningih brez težav drugo polovico odplava v 27 sekundah, tokrat pa je šlo na drugih 50 metrih kanček počasneje. "Želja je bila osebni rekord, a ni se izšlo, zato seveda nisem povsem zadovoljna. Izid pa ni slab, kar je v redu," je še dejala plavalka, ki je iskala besede o tem, kaj je manjkalo, da ni izpolnila visoko zastavljenih ciljev.

A o kakovosti njenega današnjega dosežka nesporno priča tudi statistika slovenskega plavanja. V zgodovini je bila enkrat hitrejša leSara Isaković, ki je leta 2008 v Eindhovnu v polfinalu evropskega prvenstva s 54,86 dosegla dve stotinki boljši dosežek od današnjega izida Klančarjeve.

V petek bo slovenske barve v Gwangjuju na 800 m prosto branila Ravenčanka Tjaša Oder, v soboto pa nato vnovič čaka nastop Klančarjevo na 50 m prosto.