Drugi športi

Neža Klančar v Ljubljani DP začela z rekordom

Ljubljana, 30. 01. 2026 19.41 pred 16 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Neža Klančar

Plavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar je na državnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Ljubljani dosegla nov slovenski rekord na 50 m prosto. Z izidom 23,88 je bila še osem stotink sekunde hitrejša kot ob rekordu v polfinalu decembrskega evropskega prvenstva na Poljskem, kjer je zasedla deveto mesto. Današnji izid bi jo pripeljal v finale.

Neza Klančar je v Parizu zasedla odlično 6. mesto
Neza Klančar je v Parizu zasedla odlično 6. mesto
FOTO: Aljoša Kravanja

"Neža je na Poljskem plavala odlično, saj se je na tekmovanja vrnila po zelo dolgi odsotnosti. To se je tam seveda poznalo. Danes pa je dokazala, da je na pravi poti in očitno v novi ekipi, s katero sodeluje, spet zelo uživa v plavanju," je rekord pospremil njen nekdanji trener Tomaž Torkar.

Petindvajsetletna olimpijska finalistka iz Pariza 2024 se je ta teden vrnila s priprav v Hongkongu in potrdila, da je v skupini trenerja Toma Rushtona postavila prve temelje za vrnitev v francosko prestolnico, ki bo poleti gostila evropsko prvenstvo.

Neza Klančar je v Parizu zasedla odlično 6. mesto
Neza Klančar je v Parizu zasedla odlično 6. mesto
FOTO: Aljoša Kravanja

O veselju do plavanja govori tudi podatek, da se je med dopustom na Baliju udeležila treninga pri slovitem avstralskem trenerju Michaelu Klimu.

"Plavanje je šlo korak naprej. Na Poljskem sem plavala boljše izide kot pred dvema letoma na enakem tekmovanju, pa dosegala slabše uvrstitve," je dan pred DP voljo do trdega dela pojasnila Ljubljančanka, ki ostaja zvesta disciplinam 50 m prosto in delfin ter 100 prosto, v krajšem bazenu pa tudi 100 mešano.

Kot pravi, ima visoke cilje, ki se jih ne boji: "Za novo sezono je največja želja le zdravje."

PLAVANJE NEŽA KLANČAE
