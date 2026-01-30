Neža Klančar v Ljubljani DP začela z rekordom

"Neža je na Poljskem plavala odlično, saj se je na tekmovanja vrnila po zelo dolgi odsotnosti. To se je tam seveda poznalo. Danes pa je dokazala, da je na pravi poti in očitno v novi ekipi, s katero sodeluje, spet zelo uživa v plavanju," je rekord pospremil njen nekdanji trener Tomaž Torkar.

Petindvajsetletna olimpijska finalistka iz Pariza 2024 se je ta teden vrnila s priprav v Hongkongu in potrdila, da je v skupini trenerja Toma Rushtona postavila prve temelje za vrnitev v francosko prestolnico, ki bo poleti gostila evropsko prvenstvo.