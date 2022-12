Neža Klančar v polfinale še na 50 m prosto

"Plavati pol sekunde hitreje od osebnega rekorda na najkrajši razdalji je res lep dosežek. Neža je pokazala odlično plavanje, a trenerji vedno iščemo še kakšno malenkost za napredek. In tudi tokrat bova v polfinalu poskušala odplavati še bolje," pa je pristavil trener Torkar, ki se je s plavalko pred tem že veselil novih rekordov tudi na 50 m delfin in 100 m mešano.

"Nad rezultatom sem navdušena in kar malo presenečena. Vedela sem, da sem v vodi hitra, ampak na 50 se pozna vsaka napaka. Vesela sem novega rekorda in druge uvrstitve v polfinale, kjer bom skušala biti še hitrejša," je po tekmi povedala 22-letna Ljubljančanka.

Manj zadovoljna je bila Katja Fain, ki se ji po nastopu najboljše osmerice obeta končno 11. mesto na 1500 m prosto. Svoj drugi finale na letošnjem SP bo zdaj lovila na 200 m prosto, pred tem je bila finalistka na 400-metrski razdalji.

"Vem, da sem bolje pripravljena in sposobna boljšega rezultata. Je bila pa zame to precej naporna dirka. Popoldne bomo videli, na katero mesto me bo ta rezultat popeljal. Zdaj sledi regeneracija. Čaka me še en start, na katerega se bom osredotočila in tudi tam dala vse od sebe," je malo razočarano priznala plavalka.

Kritična je bila tudi njena trenerka Metka Sparavec Malenko, ki je že pred SP opozarjala, da njeni varovanki na tej razdalji manjka tekmovalna praksa: "Nisem zadovoljna s tem, kako je odplavala to disciplino. Na 1500 m imaš lahko več taktik, ne moreš pa mešati ene in druge. Lahko je še veliko bolje. Gremo naprej. V nedeljo jo čaka še ena disciplina. Na 200 prosto Katja rada plava in poskusili se bova najbolj optimalno pripraviti za čim boljši rezultat."

V soboto slovenski tabor čakata nastopa Tare Vovk in Petra Johna Stevensa na 50 m prsno.