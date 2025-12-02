Svetli način
Neža Klančar z državnim rekordom v polfinale na 50 m delfin

Lublin, 02. 12. 2025 12.04 | Posodobljeno pred 12 minutami

Avtor
STA , A.V.
Plavalka Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Lublinu na Poljskem z izidom 25,29 na 50 m delfin za 25 stotink sekunde izboljšala lasten slovenski rekord z enakega tekmovanja pred dvema letoma v Romuniji in se uvrstila v polfinale.

Popoldan se obeta izjemen boj za finale. Najhitrejša je bila z izidom 25,17 Švedinja Louise Hansson pred 18-letno Danko Martio Damborg, ki je s 25,20 za stotinko sekunde izboljšala evropski mladinski rekord. Enak izid je dosegla 20-letna Belgijka Roos Vanotterdijk, nedavno udeleženka mitinga v Kranju. Vseh 16 polfinalistk je končalo v razmaku pol sekunde.

Olimpijska finalistka Neža Klančar se je na zadnjem evropskem prvenstvu v Otopeniju 2023 na 50 m delfin uvrstila v finale in osvojila sedmo mesto.

Neza Klančar je na evropsko prvenstvo v 25-metrskih bazenih v Lublinu prišla v odlični formi.
Neza Klančar je na evropsko prvenstvo v 25-metrskih bazenih v Lublinu prišla v odlični formi. FOTO: Aljoša Kravanja

Skromen je bil slovenski uvod v prvenstvo. Plavalka Branika Katja Fain je bila na 400 m prosto s 4:10,66 daleč od osebnega rekorda in osvojila 24. mesto. Večji izziv jo čakajo na 200 m prosto in delfin ter 400 m mešano. Tudi debitanka Zara Podržavnik s 4:18,99 in 32. mestom ni prepričala s formo, tekmovalka pa največ pričakuje od tekem na 800 in 1500 m prosto.

Olimpijec kranjskega Triglava Sašo Boškan je na 400 m prosto slovenski rekord s 3:44,49 zgrešil za sekundo in pol ter bil 31.

plavanje evropsko prvenstvo v 25-metrskih bazenih 50 metrov delfin neža klančar
