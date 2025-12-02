Neža Klančar z državnim rekordom v polfinale na 50 m delfin

Popoldan se obeta izjemen boj za finale. Najhitrejša je bila z izidom 25,17 Švedinja Louise Hansson pred 18-letno Danko Martio Damborg, ki je s 25,20 za stotinko sekunde izboljšala evropski mladinski rekord. Enak izid je dosegla 20-letna Belgijka Roos Vanotterdijk, nedavno udeleženka mitinga v Kranju. Vseh 16 polfinalistk je končalo v razmaku pol sekunde.

Olimpijska finalistka Neža Klančar se je na zadnjem evropskem prvenstvu v Otopeniju 2023 na 50 m delfin uvrstila v finale in osvojila sedmo mesto.