Neža Klančar z izidom sezone v polfinalu EP

Šestindvajsetletna Ljubljančanka je nastopila v svoji paradni disciplini, potem ko je bila primorana zaradi bolezni tik pred začetkom prvenstva izpustiti tekmi na 50 m delfin in 100 m prosto.

Najboljša slovenska plavalka je plavala v zadnji šesti kvalifikacijski skupini, v kateri je s časom 24,21 slavila Švedinja Sarah Sjöström, medtem ko je Neža Klančar zasedla četrto mesto. V kvalifikacijah je bila skupno najhitrejša Nizozemka Milou van Wijk s časom 24,13.

Polfinala najboljših 16 plavalk bosta na sporedu zvečer ob 19.18 in ob 19.21, medtem ko bo finale v soboto. Klančar ima v svoji paradni disciplini osebni in državni rekord 24,35. Dosegla ga je pred dvema letoma na olimpijskih igrah v Parizu, ko je takrat zasedla šesto mesto.

Do konca prvenstva stare celine ob tem slovensko reprezentanco čaka še nekaj nastopov. Primož Šenica Pavletič (100 m hrbtno) in Tina Čelik (50 m prsno) bosta plavala v soboto dopoldne, Sašo Boškan pa v nedeljo dopoldne na 400 m prosto.

Najboljši slovenski rezultat na letošnjem EP ima Čelik, potem ko je na 100 m prsno izpadla v polfinalu in zasedla končno 15. mesto. V predtekmovanju je plavala tudi državni rekord.