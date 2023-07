Neža Klančar z novim državnim rekordom še v polfinale na 50 m prosto

"Še eno dobro plavanje in še ena uvrstitev v polfinale. Bilo je nekaj malenkosti, ki jih lahko popoldne še popravi in svoj rezultat nadgradi. Zgoščenost rezultatov okoli osmega mesta je zelo velika in upajmo, da se stotinke danes obrnejo v naš prid," pa si želi njen trener Tomaž Torkar .

Plavalka Ljubljane Tara Vovk je v svoji paradni disciplini 50 m prsno s časom 31,97 osvojila 31. mesto in sedem desetink zaostala za lani doseženim osebnim rekordom. Med 16 polfinalistk je vodil sekundo in 24 stotink boljši izid.

Z 29,60 je bila najhitrejša lani srebrna Italijanka Benedetta Pilato, v polfinalu je tudi branilka naslova, Litovka Ruta Meilutyte, presenetljivo pa je izpadla lani bronasta Južnoafričanka Lara van Niekerk, ki je bila na 17. mestu stotinko sekunde prepočasna.

"Nad nastopom sem razočarana. Želela sem si veliko več. Menim tudi, da sem bila bolje pripravljena, a tega v vodi nisem pokazala. Počutila sem se hitro, vendar so mi tekmovalke v zadnjih 15 metrih ušle. Moji nastopi na tem SP so s tem končani, veselim pa se še navijanja za Nežo danes v polfinalu na 50 prosto," pa je povedala dolgoletna prijateljica in sotekmovalka Neže Klančar v različnih reprezentančnih selekcijah, Tara Vovk, ki študira in trenira v ZDA.