Neža Klančar z novim rekordom kot sedma v polfinale SP

"S tem plavanjem sem zelo zadovoljna. Res odličen rezultat. Priplavala sem v polfinale, kar je bil tudi prvi cilj. Zdaj se moram pa osredotočiti in dobro spočiti, da popoldne naredim še en odličen start," je po tekmi povedala 23-letna plavalka Olimpije, ki si je prvič v karieri priborila polfinale na prvenstvu svetovne elite.

"Že pred prvenstvom sem vedel, da je hitra. Imela sva dovolj časa, da sva formo stopnjevala in se v miru pripravila. Kljub dolgemu čakanju na prvi start sva ostala osredotočena in mirna. Plavala je odlično. Popoldan bo treba za finale to vsaj ponoviti. Pustimo se presenetiti," pa je o nastopu povedal njen trener pri ljubljanski Olimpiji Tomaž Torkar.

Najhitrejša v jutranjem delu je bila svetovna rekorderka in branilka naslova, Švedinja Sarah Sjöström, gladko pa sta se v polfinale prebili tudi obe preostali dobitnici odličij z lanskega SP v Budimpešti, Francozinja Melanie Henique in Kitajka Jufej Džang.

Janja Šegel je nastope na prvenstvu končala z 28. mestom na 200 metrov hrbtno z izidom 2:17,20. "Za mano je zadnji nastop na tem prvenstvu. Glede na to, da se nisem veliko pripravljala za to disciplino, sem z odplavanim rezultatom zadovoljna. 150 metrov je bilo zelo dobrih, na koncu pa mi je zmanjkalo malo moči," je povedala Korošica, ki se je pred tem v Fukuoki prebila v polfinale na 200 metrov prosto.