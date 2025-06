'Neznank ni, obljubljam borbo do konca'

Za Velenjčane, ki branijo naslov, bi to bil šesti naslov državnih prvakov, medtem kot Ljubljančani lovijo svojega prvega. Moštvi sta se v aktualni sezoni pomerili že petkrat, boljši izkupiček imajo varovanci Uroša Zormana , ki vodijo s 4:1, a trener aktualnih prvakov Zoran Jovičić , se s tem ne obremenjuje in napoveduje borbo do zadnje sekunde na vsaki tekmi.

"Odigrali smo pet tekem z njimi in tu neznank ni. Zavedamo se, da je Slovan v seriji favorit in to zasluženo. Ima ogromno kvalitetnih igralec, širino, ki te lahko hitro nadigra in tudi fizično so izjemno močni. Mi se poizkušamo na nasprotnika pripraviti maksimalno dobro in temeljito. Z naše strani, tako kot proti Celju, obljubljam vso predanost in borbo, kaj bo to prineslo težko rečem. Verjamite, da bomo poizkušali storiti vse, da presenetimo ekipo Slovana," je za uradno klubsko spletno stran dejal Jovičić, ki po sezonah 2020/21 in 2023/24 lovi svoj tretji naslov na klopi velenjskega rokometnega ponosa.