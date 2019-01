NFL: Brady in New England vnovič v Super Bowlu

Enainštiridesetletni petkratni prvak lige in trikratni najkoristnejši igralec lige Tom Bradyje v dramatični končnici finala konference AFC Patriote v gosteh popeljal še do tretjega zaporednega velikega finala in devetega v 18 sezonah, odkar je v ligi. Do zmage s 37 : 31 so gostje prišli v podaljšku.

Podaljšek je bil tudi v finalu konference NFC, kjer so Los Angeles Rams s 26 : 23 presenetili domače favorite New Orleans Saints, najboljše moštvo letošnjega rednega dela.