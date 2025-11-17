Igralec NFL po streljanju v New Yorku v kritičnem stanju

V nedeljo okoli 2. ure zjutraj po lokalnem času se je newyorška policija odzvala na klic o streljanju pred eno izmed elitnih restavracij v Manhattnu. "Seznanjeni smo z dogodkom, v katerega je vključen Kris Boyd. Trenutno ne bomo dajali dodatnih komentarjev," so sporočili pri Jetsih.

29-letnik je bil prepeljan v bolnišnico, kjer po uradnih informacijah ostaja v kritičnem, a stabilnem stanju. Za ameriške medije je spregovoril Ernest Quander, ki je bil v preteklosti Boydov soigralec v Teksasu: "Dobro mu gre, njegovo stanje je zdaj v redu."

Preden se je Boyd letos pridružil Jetsom, je Boyd dve sezoni igral za ekipo Houston Texans, pred tem eno sezono za Arizona Cardinalse in štiri sezone za Minnesota Vikingse, ki so ga leta 2019 izbrali na naboru novincev.