Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Igralec NFL po streljanju v New Yorku v kritičnem stanju

New York, 17. 11. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
3

Kris Boyd, ki v Ligi NFL brani barve ekipe New York Jets, je bil v nedeljo ponoči po incidentu v Manhattnu dvakrat ustreljen v trebuh. Po uradnih podatkih je še zmeraj v kritičnem stanju, neuradni viri pa pravijo, da se njegovo stanje izboljšuje.

Kris Boyd
Kris Boyd FOTO: AP

V nedeljo okoli 2. ure zjutraj po lokalnem času se je newyorška policija odzvala na klic o streljanju pred eno izmed elitnih restavracij v Manhattnu. "Seznanjeni smo z dogodkom, v katerega je vključen Kris Boyd. Trenutno ne bomo dajali dodatnih komentarjev," so sporočili pri Jetsih.

29-letnik je bil prepeljan v bolnišnico, kjer po uradnih informacijah ostaja v kritičnem, a stabilnem stanju. Za ameriške medije je spregovoril Ernest Quander, ki je bil v preteklosti Boydov soigralec v Teksasu: "Dobro mu gre, njegovo stanje je zdaj v redu."

Preden se je Boyd letos pridružil Jetsom, je Boyd dve sezoni igral za ekipo Houston Texans, pred tem eno sezono za Arizona Cardinalse in štiri sezone za Minnesota Vikingse, ki so ga leta 2019 izbrali na naboru novincev.

ameriški nogomet liga nfl kris boyd streljanje
Naslednji članek

Oranžni zmaji tik pred vstopom v odbojkarski raj: Zanima nas le zmaga

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Andres
17. 11. 2025 11.44
+1
Obljubljena dezela....
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
17. 11. 2025 11.45
Zohranova nova normalnost :)
ODGOVORI
0 0
M E G A
17. 11. 2025 11.40
+1
slučajno je črn...čist slučajno
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330