NFL: Tom Brady prepričljivo boljši v "starček-bowlu", svetniki do odrešitve

Patrioti iz Bostona z 41-letnim podajalcem Tomom Bradyjem na čelu bodo tako prihodnji teden gostovali pri Kansas City Chiefs v konferenčnem finalu AFC, medtem ko se bodo svetniki v domači dvorani srečali z Los Angeles Rams v finalu NFC. Zmagovalci konferenčnih finalov bodo napredovali v veliki finale oziroma super bowl, ki bo 3. februarja v Atlanti. Metuzalem lige in petkratni prvak Brady je po nekoliko manj prepričljivem rednem delu sezone proti strelam znova posegel po napoju mladosti. Z izjemno lahkotnostjo je ustvarjal luknje v obrambi nasprotnika ter odčital lekcijo štiri leta mlajšemu Philipu Riversu na drugi strani. Pri rekordni osmi uvrstitvi v konferenčni finale bostonskega moštva je uspešno dosegel 34 od 44 podaj za skupno 343 jardov in en zadetek za t. i. touchdown. Odlično je za domače moštvo odigral tudi tekač Sony Michel , ki je dosegel tri zadetke po tleh.

New England je ob polčasu vodil že s 35:7 in nato brez težav tekmo pripeljal do konca. "Napadalna linija je igrala odlično, nasprotnika smo držali v šahu. Zelo dobra zmaga," je po tekmi ocenil legendarni podajalec. Tekma je postregla z dvema zgodovinskima mejnikoma, saj sta Brady in Rivers dosegla nov rekord za najvišjo skupno starost prvih podajalcev (79 let) na tekmi končnice, prvič doslej pa je v zaključnih bojih lige sodila ženska, Sarah Thomas. Na drugi tekmi večera so prvouvrščeni iz rednega dela svetniki katastrofalno začeli tekmo proti lanskim prvakom Philadelphia Eagles, ki so se letos komaj uvrstili v končnico. Podajalec Drew Brees je v prvi akciji vrgel prestreženo podajo, orli pa so nato v naslednjih dveh napadih prišli do vodstva s 14:0.

A je gostiteljem do polčasa uspelo zmanjšati zaostanek na 10:14, v drugem polčasu pa so pripravili popoln preobrat predvsem s pomočjo obrambe, ki je Philadelphii zaklenila dostop do svoje polovice igrišča.

Izidi:

divizijski krog končnice:

Kansas City Chiefs - Indianapolis Colts 31:13

Los Angeles Rams - Dallas Cowboys 30:22

New England Patriots - Los Angeles Chargers 41:28

New Orleans Saints - Philadelphia Eagles 20:14