NFL v prihodnji sezoni na štirih evropskih prizoriščih

Prvič v zgodovini bo liga v eni sezoni gostovala v kar petih državah. Dvakrat se bodo predstavili Minnesota Vikings, ki jih 28. septembra v dublinskem Croke Parku čaka tekma s Pittsburgh Steelers, 5. oktobra pa v Londonu na stadionu Tottenhama tekma s Cleveland Browns. "Počaščeni smo, da so nas izbrali za gostovanje na Irskem. To je priložnost za spoznavanje z novimi navijači in priložnost, da naš šport postane globalno dostopen," je o gostovanju povedal lastnik Minnesote Vikings Mark Wilf.

NFL bo nadaljevala z Londonom, kjer bo teden dni kasneje na istem stadionu na sporedu tekma Denver Broncos – New York Jets, Los Angeles Rams in Jacksonville Jaguars pa bodo 19. oktobra gostovali na slovitem Wembleyju. Berlin bo 9. novembra gostil tekmo Atlanta Falcons – Indianapolis Colts, Madrid pa en teden kasneje na Realovem stadionu Santiago Bernabeu tekmo Washington Commanders in Miami Dolphins.

Znani so tudi nekateri stroški. Berlinske oblasti so potrdile, da jih tekma stane 12,5 milijona evrov, a obenem so prepričani, da bodo strošek pokrili s številnimi obiskovalci in trajnostnimi učinki za turizem. Pozitiven učinek so namreč potrdili tudi prejšnji izračuni gostovanj Lige NFL v Nemčiji.