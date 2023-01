Mahomes ima v roki vsa orodja, njegov pogum pa je pripeljal Chiefse do Super Bowla

Patrick Mahomes zagotovo spada v kategorijo najboljših podajalcev v NFL-u (liga ameriškega nogometa). Svojo ekipo Kansas City Chiefs je popeljal do tretjega Super Bowla v zadnjih štirih letih, po tem, ko so se že porajali nekateri dvomi o njegovi uspešnosti po razočaranje vzbujajoči sezoni 2021, ki je bila zanj ena najtežjih. Poleg vsega je že oddal tudi kandidaturo za naslov MVP. Odlična predstava, ki jo je pokazal v finalnem dvoboju konference AFC proti Cincinatti Bengals, je poslala jasno sporočilo tekmecem. Tukaj je potrebno poudariti, da je pred tekmo imel Mahomes velike težave z zvinom gležnja, poškodbo, ki nekatere igralce odreže od igrišča tudi za nekaj mesecev. To bo že tretjič, ko bo zaigral na največji tekmi leta, dogodku, v katerega so uprte vse oči sveta. Boril se bo za svoj drugi naslov, omenjeno mu je že uspelo leta 2020, ko so v Super Bowlu premagali San Francisco 49ers. Naslednjega leta je proti enemu največjih zvezd tega športa, Tomu Bradyju , ki je igral za Tampo Bay Buccaneers, izgubil.

Zdi se, kot da je podajalec znova na pravi poti in da so težave le še preteklost. Mnogi so napovedovali črn scenarij za njegovo ekipo, toda izkazalo se je ravno nasprotno. Vse od njegove sezone 2018, ko se je začela njegova kariera vzpenjati, pa se nekateri sprašujejo, ali se ga upravičeno drži takšen sloves, sedaj je vsem dvomljivcem zaprl usta. "Nisem imel tistega pravega zagona, kot ga imam običajno," je dejal Mahomes. "Toda naredil sem dovolj, šel sem izven svojih meja." Na koncu tekme je zbral 326 jardov. V drugi četrtini je podal Travisu Kelceju, ta pa je dosegel touchdown, v tretji pa je bil zaslužen za novih šest točk, tokrat je nalogo dokončal Marquez Valdes-Scantling. "Na neki točki dvoboja enostavno moraš za vsako ceno tvegati. Vedel sem, da bom nekako že prišel do potrebnih jardov." Dvoboj sezone, ki ga ljubitelji ameriškega nogometa že nestrpno pričakujejo, se bo odvijal v noči z 12. na 13. februar, in sicer v Glendalu v Arizoni. Kdo bo na koncu uspešnejši in kdo bo postal najkoristnejši igralec? Patrick Mahomes in Jalen Hurts (Philadelphia Eagles) bosta zagotovo imela veliko besede pri tem. Eaglesi bodo četrtič nastopili v finalu lige. Leta 2018 so premagali New England Patriotse in osvojili edini naslov v tem prvenstvu. Nasprotniki so prvaki poleg leta 2020 postali še 50 let pred tem, in sicer 1970.