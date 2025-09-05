Ni bil Luis Suarez: pljuvanje tudi v ligi NFL

Branilci naslova Philadelphia Eagles so z zmago s 24:20 nad Dallas Cowboys odprli novo sezono v severnoameriški nogometni ligi NFL. Uspeh je zasenčilo nešportno vedenje enega najpomembnejših igralcev Philadelphie Jalena Carterja, ki je po vsega šestih sekundah pljunil podajalca Dallasa Daka Prescotta.

Nešportna poteza na stadionu Lincoln Financial Field se je zgodila takoj po začetku uvodne akcije na tekmi. Igralci Dallasa so čakali na nadaljevanje akcije zaradi poškodbe igralca Philadelphie Bena VanSumerena, Jalen Carter pa je uvod v sezono pospremil s pljuvanjem tekmeca. Gre za igralca, ki v ligi NFL nastopa tretjo sezono, ljubitelji tega športa pa vedo, da vedno igra na meji dovoljenega in jo kdaj tudi prestopi, so še zapisali pri dpa.

Jalen Hurts FOTO: AP icon-expand

Pred nekaj dnevi je trener Vic Fangio, ki je v Philadelphii zadolžen za obrambo, o Carterju dejal: "Ne vem, ali je zoprn prava beseda. Mislim, da mora začeti igrati s pravim odnosom, da doseže svoj potencial ali se mu vsaj približa." Takoj po izključitvi Carterja je Dallas povedel, ekipi pa sta izmenično dosegali zadetke do 14:14. Dva je dosegel podajalec Eagles Jalen Hurts in sedem mesecev po prejemu nagrade za najkoristnejšega igralca finala dokazal, da je tudi v novi sezoni odlično razpoložen.