Ni bil Luis Suarez: pljuvanje tudi v ligi NFL

Nešportna poteza na stadionu Lincoln Financial Field se je zgodila takoj po začetku uvodne akcije na tekmi. Igralci Dallasa so čakali na nadaljevanje akcije zaradi poškodbe igralca Philadelphie Bena VanSumerena, Jalen Carter pa je uvod v sezono pospremil s pljuvanjem tekmeca. Gre za igralca, ki v ligi NFL nastopa tretjo sezono, ljubitelji tega športa pa vedo, da vedno igra na meji dovoljenega in jo kdaj tudi prestopi, so še zapisali pri dpa.
Pred nekaj dnevi je trener Vic Fangio, ki je v Philadelphii zadolžen za obrambo, o Carterju dejal: "Ne vem, ali je zoprn prava beseda. Mislim, da mora začeti igrati s pravim odnosom, da doseže svoj potencial ali se mu vsaj približa." Takoj po izključitvi Carterja je Dallas povedel, ekipi pa sta izmenično dosegali zadetke do 14:14. Dva je dosegel podajalec Eagles Jalen Hurts in sedem mesecev po prejemu nagrade za najkoristnejšega igralca finala dokazal, da je tudi v novi sezoni odlično razpoložen.
"Zelo pomembno je, da sezono dobro začneš. Seveda moramo v ekipi nekaj stvari še izboljšati, a zmaga na uvodu v sezono je vedno pomembna," izjavo Hurtsa za ameriške medije po tekmi še navaja dpa. Že ob polčasu so gostitelji vodili z 21:20 in tri točke je dosegel le še Jake Elliott. Bolj kot akcije je drugi del zaznamovalo vreme. Zaradi opozorila o neurju so sodniki tekmo za več kot eno uro prekinili. Navijače so zaprosili, naj zavetje poiščejo v pokritem delu stadiona. Dallas je imel v drugem delu sicer nekaj več priložnosti, CeeDeeju Lambu pa ni uspelo unovčiti nekaterih lepih podaj Prescotta.
