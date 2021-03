Ni ostalo neopaženo: (ruske) barve Haasa pod drobnogled vzela (tudi) Wada

Te barve so po pojasnilih ekipe povezane z novim pokroviteljem, rusko rudarsko družbo Uralkali, ki je v lastni Dmitrija Mazepina , očeta drugega dirkača ekipe Nikite Mazepina. "Wada je seznanjena s problematiko in je v pogovorih s pristojnimi organi," so iz krovne protidopinške organizacije sporočili reviji Autosport. Že ob predstavitvi so sicer barve ameriške ekipe naletele na precej neodobravanja na družbenih omrežjih, moteča je bila seveda nič kaj prikrita barvna shema ruske zastave.

Nacionalni simboli – kršitev odločitve Wade in Casa?

Rusko obarvani dirkalnik je namreč sprožil ugibanja, ali ne gre za kršitev odločitve Wade in krovnega športnega razsodišča Cas, ki ruskim športnikom dovoljuje nastopanje samo kot posameznikom, pri čemer ne smejo uporabljati nacionalnih simbolov. Kazen so Rusi dobili zaradi sistemskih dopinških kršitev v preteklosti in velja za dve leti, tudi za največja tekmovanja, kot so olimpijske igre in svetovna prvenstva.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je ruska avtomobilistična zveza februarja potrdila, da prepoved velja tudi za avtomobilistične športe, kar pomeni, da Mazepin ne bi smel tekmovati z ruskimi simboli ob svojem imenu, prav tako pa ne sme uporabljati izrazov ruski ali Rusija v povezavi s svojim imenom.

A očitno so se v ameriški ekipi Haas dodobra zavedali, kaj počnejo in preučili morebitne posledice, ki bi jih lahko doletele. Na zaplet se je namreč odzval tudi vodja ekipe Haas Günther Steiner: "Jasno je, da ne smemo uporabljati ruske zastave kot takšne, ampak lahko uporabljamo barve te zastave na dirkalniku."