Ni tekel le za zgodovino: Kipchoge bogatejši za dobrih 900.000 evrov

Za zgodovinski mejnik je najbolj zaslužen britanski multimilijonar Jim Ratcliffe(ustanovitelj Ineosa, ki se ukvarja s kemikalijami), ki naj bi za posebni dogodek na Dunaju namenil vsaj 12,5 milijonov evrov."Zabavno je investirati del našega dobička v cilje in osebe, ki navdušujejo ostali svet," je pojasnil Ratcliffe. "Tukaj nisem zaradi denarja, temveč zaradi postavljanja mej živih bitij," je bil jasen rekorder Eliud Kipchoge. Kenijec bo sicer čez mesec dni dopolnil 35 let.

Ob Kenijcu je bila ves čas sedmerica tako imenovanih zajcev, ki so Kipchogeja tudi obkrožili, da je bil ves čas v zavetrju. Pred skupino tekačev s Kipchogejem se je vozil avtomobil na električni pogon, ki je oddajal posebne zeleno obarvane laserske žarke, s katerimi so na podlagi računalniških izračunov Kipchogeju kazali idealno tekaško linijo. Skupno je Kenijcu pomagalo 41 pomagačev, ki so se na maratonski razdalji vseskozi izmenjevali. Tudi ti domov niso šli praznih rok, saj so si razdelili med 5.000 in 15.000 evri.