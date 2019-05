Nibali izzval Rogliča: Vse je še odprto, teren mu je bil pisan na kožo

Vincenzo Nibalipred gorskimi etapami letošnje dirke po Italiji ni obupal v lovu na Primoža Rogliča. Slovenskega asa so stavnice že pred 102. izvedbo dirke Giro d'Italia postavljale na vrh seznama favoritov, sploh po nedeljski vožnji na čas pa je Roglič povsem upravičil njihove napovedi ter s fantastično predstavo in prvim mestom vnovič vrgel rokavico tekmecem.

Tudi Nibaliju, 34-letnemu zvezdniku italijanskega kolesarstva, ki trenutno zaseda enajsto mesto s 3:34 minute zaostanka za vodilnim rojakom Valeriem Contijem (UAE Emirates), medtem ko mu Roglič beži za 1:44 minute.

Kljub bolečinam ga je imel na Touru ves čas na očeh

"Primož Roglič je že večkrat pokazal, da se mu pri vzponu pojavi kakšna majhna vrzel,"je dnevnik Corriere della Sera citiral Nibalija. "Lani je na dirki po Lombardiji napadel prvi in nato padel v krizo, na Touru pa sem ga imel v etapi na Alpe d’Huez, v kateri sem padel, vedno na očeh, čeprav me je vse bolelo. Za zdaj mu je bil teren zelo pisan na kožo, na kronometru pa je lahko nadziral vse skupaj zahvaljujoč prednosti, ki jo ima pred mano in ostalimi tekmeci. A na Giru je še vse v odprto."

Nibali se je na ponedeljkov prost dan z moštvenimi kolegi podal na sproščujočo vožnjo po plažah Riccioneja. Navdih za povratek na vrh črpa tudi iz lanskih dogodkov, ko je bil Christopher Froome že v povsem izgubljenem položaju, a nato dirko končal v rožnati majici, predvsem po zaslugi neverjetnega vzpona na Monte Zoncolan in na koncu za 46 sekund ugnal Toma Dumoulina.

"Močno lahko vpliva tudi vreme. Vse se še lahko zgodi tudi v zadnjem hipu. Samo spomnite se, kako so se reči spremenile za Frooma leta 2018,"je medijem na prost dan še povedal Nibali.