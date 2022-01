Nibali načrtuje nastop na vseh petih spomenikih

Kot je v pogovoru za Gazzetto dello Sport dejal Vincenzo Nibali, naj bi tekmoval tudi na dirki Pariz-Roubaix, kar bi bil za 37-letnega debi na tej prestižni dirki, znani po kockastih odsekih in makadamu. "Enkrat v življenju na tej dirki moraš nastopiti. A to pomeni tudi tveganje, saj ta dirka potrebuje posebno pripravo," je dejal kolesar s Sicilije, ki je na nastopih na Touru že dokazal, da se zelo dobro znajde na s kockami tlakovanem cestišču. Nibali bo novo sezono začel na dirki po Valencii, nato ga čaka nastop na preizkušnji od Tirenskega do Jadranskega morja. Prvi spomenik bo opravil na dirki Milano–San Remo, nato pa bo po spomladanskih klasikah, dirkah po Flandriji, Pariz-Roubaix in Liege-Bastogne-Liege, dobre uvrstitve lovil na Giru in Touru. V drugem delu sezone bo manj dejaven, pripravljal se bo le na Lombardijo.

"Seveda imam svoje cilje, vem, na katerih dirkah želim biti protagonist. Odločnosti in motiva mi ne manjka, še vedno želim zmagovati, a moram priznati, da je to iz leta v leto težje. Konkurenca se je v zadnjih dveh letih dvignila na neverjetno raven," meni kolesar z vzdevkom morski pes, sicer dvakratni zmagovalec Gira, enkrat pa je zmagal tudi v skupnem seštevku Toura in Vuelte.