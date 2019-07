Nibaliju predzadnja etapa, 'rumeni' Bernal pred uspehom kariere

Skupna zmaga Bernala bi bila prva za Kolumbijo na dirkah Tour de France od njene ustanovitve leta 1903. Po eno zmago imajo trenutno Irska, Nemčija, Danska in Avstralija, največkrat (36-krat) so slavili domačini Francozi.

Še dve uri pred začetkom sobotne skrajšane etape je bilo pod vprašajem, ali se bodo kolesarji danes sploh podali na pot, potem pa se je vreme zjasnilo in kolesarjem za razliko od petkove etape, ki je bila prekinjena, ni povzročalo težav. Čeprav je šlo za razmeroma kratko etapo, prvotno je bila dolga 130 km, so kolesarji morali kar 33,4 km prekolesariti v klanec s povprečnim naklonom 5,5 odstotka, cilj pa je bil na 2365 m nadmorske višine.

V beg zadnje alpske etape se je podalo 29 kolesarjev. V zadnjih 20 km je skupno vstopilo pet kolesarjev, 12 km pod vrhom pa se je za samostojni napad odločil Italijan Vincenzo Nibali(Bahrain-Merida). Kljub napadom iz ozadja je 34-letni Italijan po uri prikolesaril do šeste etapne zmage na Touru. Drugo in tretje mesto sta zasedla kolesarja Movistarja, Španec Alejandro Valverde, ki je zaostal deset sekund, in Kolumbijec Mikel Landa, ki je zaostal 14 sekund.

Egan Bernalje po petkovi zmagi in prevzemu rumene majice Francozu Julianu Alaphilippu(Deceuninck-QuickStep) danes moral zgolj nadzorovati tekmece, s čimer ni imel težav, zasedel je četrto mesto. Se je pa v težavah znašel Francoz, ki je izgubil skupno drugo mesto in padel na peto. So pa odlično ekipno delo opravili v moštvu Jumbo-Visma, kjer so prvega aduta, Nizozemca Stevena Kruijswijka,pripeljali s četrtega na skupno tretje mesto.

V nedeljo kolesarje čaka še zadnja preizkušnja 106. francoske pentlje, in sicer 128 km dolga etapa med Rambouilletom in Elizejskimi poljanami v Parizu. Ta po pričakovanjih na končni vrstni red ne bi smela vplivati in tako bo Bernal pri 22 letih prišel do največjega uspeha v karieri.