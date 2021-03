Celjane 'nič ne ustavi': 'Stopimo skupaj v boju s pariškim Goljatom'

Po mnenju mnogih v tem trenutku previsoko oviro, a Celjani, evropski klubski prvaki iz leta 2004, zagotovo ne bodo izobesili bele zastave. Ko so z mislimi povsem pri stvari, jo lahko zagodejo vsakomur. Medtem ko so rokometaši Celja Pivovarne Laško povsem osredotočeni na prihajajoči prvenstveni preizkušnji z Ribnico in Krko, so se v pisarnah slovenskega rokometnega velikana in tudi širše domislili sila zanimive akcije pod sloganom "Nič nas ne ustavi", s katero pozivajo vse privrženke in privržence slovenskega rokometa in športa nasploh, da se jim pridružijo v podpori celjskim rokometašem na prvi tekmi osmine finala elitne Lige prvakov proti zvezdniški zasedbi Paris Saint Germaina.

Tudi znani Slovenci podprli celjske rokometaše

"V okviru tega gibanja bo naš klub izpeljal več akcij in ponujal različne izdelke v svojispletni trgovini, ki bodo namenjeni podpori slovenskemu športu. Zakaj nič nas ne ustavi - slogan gibanja Nič nas ne ustavi v sebi skriva neomajen duh celjskih vitezov in celotnega celjskega kluba, ki jih izzivi zadnjega leta niso ustavili, tako na, kot ob igrišču. Skupaj premagujemo korona krizo, ki vpliva tako na finančni del poslovanja kluba, kot tudi na tekmovalni del. Fantje na igrišču premagujejo nasprotnike, prestavitve tekem, težave s testiranji, okužbe, vse omejitve in dvorane brez navijačev. In predvsem slednje so tisto kar gotovo vsi skupaj pogrešamo najbolj. Verjamemo, da tudi vsi navijači pogrešate vzdušje, vznemirjenje in vse ostalo kar prinašajo polne dvorane. Ta podpora s tribun tudi fantom ogromno pomeni in najbolj manjka, zato smo se odločili, da prvi korak v tej akciji naredimo za tekmo osmine finala proti Parižanom. Vendar gibanje ni omejeno samo na rokomet, samo na šport. Vsi skupaj v teh časih vsakodnevno kažemo, da nas nič ne ustavi, da premagujemo ovire in jih bomo tudi v prihodnje. Kaj vas ne ustavi? Zakaj se ne predajate in se borite za svoje cilje? Na takšna vprašanja so že odgovorili tudi znani Slovenci, prvi so akcijo tako podprli pevec skupine Nude, Boštjan Dermol, pa glasbenik 6pack Čukur in rekorder slovenske izbrane vrste, Luka Žvižej. A tu se ne ustavlja, gibanju se vsak dan pridružujejo novi znani in manj znani obrazi, ki vam jih bomo predstavljali sproti," so zapisali na uradni spletni strani kluba.

Podprite jih tudi vi

Kot so še zapisali v klubskem sporočilu za javnost, se posebnemu gibanju oziroma akciji lahko pridruži sleherni podpornik slovenskega športa. Na kakšen način? Preberite v spodnjih vrsticah ...



"Enostavno, na naših omrežjih nam pustite sporočilo in poveste kaj vas ne ustavi, čez kakšne prepreke ste že šli, ipd. To svojo moč lahko poveste tudi s posebno majico, ki ima malce prirejen slogan in s katero boste glasno povedali NIČ ME NE USTAVI (ta je izpisan v številnih jezikih). A ne samo to, z nakupom majice boste podprli rokometaše Celja Pivovarne Laško, saj bo ta majica tudi kot vstopnica za tekmo osmine finala. Kako? Čeprav še vedno ne bo navijačev v dvorani, bo vsaka kupljena majica zasedla svoje mesto v Zlatorogu – majice bodo namreč vse do tekme izločilnih bojev in na sami tekmi, krasile sedeže Zlatoroga. Fantje bodo tako občutili in videli tvorili izjemno podporo ekipi na igrišču in samo skupaj NIČ NAS NE USTAVI. Majice in spominske vstopnice bomo po zaključeni tekmi zapakirali ter vsakemu od vas poslali po pošti. Pridružite se torej gibanju, pokažite, da vas NIČ NE USTAVI, ob tem pa podprite celjske viteze in si zagotovite posebno majico, ki ji bo dodana tudi spominska vstopnica osmine finala EHF Lige prvakov. Nakup majice in te vstopnice je možen na tej povezavi, ob plačilu s kartico Mastercard, pa dobite povrnjenih še 10% nakupa. Pokažimo torej slovensko srce in podprimo slovenski šport in rokometaše na igrišču tudi na ta način."