Nič ni nemogoče: Dutto prvi paraplegik med motociklisti na Dakarju

Reli Dakar je nepopustljiv tako do avtomobilistov kot tudi do dirkačev na motociklih.

Že dve leti kasneje je s pomočjo posebej predelanega motocikla nastopil na dirki Baja Aragon v Španiji in postal prvi paraplegik, ki se je s tekmeci meril na dirki Desert Race. Dutto bo s številko 143 nastopil na motociklu KTM 450 EXC-F s posebno zaščito za noge in tako imenovanim varnostnim lokom. Da bo imel v vsakem trenutku na voljo pomoč, bodo poskrbeli Paolo Toral, Victor Rivera in Julian Villarrubia, ki ga bodo spremljali vseh 5000 in še nekaj več kilometrov do cilja.

Iskanje ravnotežja

"Zadnja reč, ki bi si jo lahko predstavljal, je bila (po poškodbi, op. a.) ta, da bom še kdaj vozil motocikel. Najtežja reč je pri poškodbi hrbtenjače namreč lovljenje ravnotežja," se je v enem od pogovorov pred meseci spominjal Dutto. "Ne čutim teže svojih delov telesa pod pasom. Prvič, ko sem vstal v postelji, si nisem mogel obuti niti nogavice ali majice. Nisem mogel držati ravnotežja v postelji. Predstavljajte si, kako ga je držati na motociklu."

A vse je spremenilo naključno srečanje z lastnikom podjetja, ki se ukvarja tudi s pripomočki za invalide. Dutta je prepričal njihov oblazinjen sedež, izkazalo pa se je, da gre tudi za velikega motociklističnega navdušenca, ki je Italijanu pomagal pri pripravi motocikla. Dutto bo z nastopom na Dakarju uresničil svoje sanje, medtem ko ljudem s podobnimi težavami prek svoje šole vožnje pomaga, da bi kljub oviram lahko vozili motocikel in, četudi zgolj za trenutek, spet začutili svobodo gibanja.