Nick Kyrgios se je sredi tekme zlomil in v solzah zapustil igrišče

Nick Kyrgios se je konec lanskega leta le vrnil na teniška igrišča in januarja letos nastopil na domačem OP Avstralije, kjer je klonil že v prvem krogu, nato pa se skupaj z rojakom Thanasijem Kokkinakisem pomeril še v dvojicah, a sta morala Avstralca grških korenin vsak zaradi svoje poškodbe dvoboj že sredi drugega niza predati.

Niz poškodb pa se za 29-letnega Kyrgiosa vleče še naprej, kajti bolečine v zapestju so bile zanj prehude tudi v prvem krogu Indian Wellsa. Že pred dvobojem z Boticom van de Zandschulpom so se med astralskmi ljubitelji tenis pojavili pomisleki glede Kyrgiosovega zdravja, saj se je že na treningu spopadal z bolečinami v zapestju.

Avstralec je vseeno stopil na igrišče in odigral nekaj dobrih akcij, a prvi niz izgubil s 6:7. V drugem pa so se stvari zanj začele zapletati in pri rezultatu 3:0 se je Kyrgios zlomil. Avstralski tenisač je sedel na klop in se držal za zapestje, preden so ga oblile solze. Bolečina je bila zanj prehuda in prisiljen je bil dvoboj predati.