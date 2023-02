'Nihče ne pričakuje, da bodo Romunke v Ljubljano prišle na izlet'

S svojimi soigralkami se je pred nedeljsko tekmo v Stožicah slišala, se z njimi malce pošalila, toda prepričana je, da Romunke navkljub rezultatski neobremenjenosti v Stožice ne bodo prišle zgolj na izlet. "Resda so si že pred časom zagotovile neposredno napredovanje, a to še ne pomeni, da so rešene vseh skrbi in da v Ljubljano prihajajo na izlet," sporoča kapetanka Krimovk Barbara Lazović, ki je svoje nekdanje soigralke zbodla, če bodo v Stožicah igrale z ročno, toda zaveda se, da kot profesionalke ne bodo predčasno izobesile bele zastave in bodo v Stožicah naredile vse za zmago. "Me pa smo tu, da jim načrte preprečimo. priprava na tekmo leta je uspela, mislim, da smo odlično pripravljene na težak izziv," nadaljuje izkušena 35-letna rokometašica, ki je nekako že skozi sezono napovedovala, da se bo o razpletu v skupini in posledično napredovanju v izločilne boje odločalo v zadnjih dveh krogih. In res je tako.