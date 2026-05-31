Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

'Nihče ni verjel v nas, ampak naslov je tam, kjer mu je mesto'

Celje, 31. 05. 2026 21.12 pred 14 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Matic Flajšman Anže Mlakar +1
Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na drugi finalni tekmi lige z 41:39 premagali Slovan in osvojili naslov prvaka. "Ponosen sem na vsakega, od prvega igralca do zadnjega v štabu. Celo sezono smo verjeli vase," je svoje misli po tekmi strnil celjski kapetan Žiga Mlakar.

Domača rokometna sezona se je končala z absolutnim zmagoslavjem rokometašev iz knežjega mesta. Na zaključnem turnirju v Ljubljani so najprej osvojili slovenski pokal, po dveh finalnih zmagah proti branilcem naslova iz slovenske prestolnice pa še državno prvenstvo. "Ne vem, kaj naj rečem. Vsak člen je bil pomemben, od prvega najmlajšega do zadnjega, mene, najstarejšega. Vsa čast fantom, vsa čast ekipi, strokovnemu štabu in klubu," je ob slavju v nabito polnem Zlatorogu povedal celjski kapetan Žiga Mlakar.

Preberi še Celjski rokometaši odpravili Slovan in prišli do 27. zvezdice

Pred in med sezono so mnogi ponavljali, da bo največji slovenski rokometni klub letos težko prišel v finale, grofje pa so kritikom odgovorili na najlepši možen način. "Celo sezono smo verjeli vase in v to, da lahko. Nihče ni verjel v nas, ampak mi smo pokazali, da lahko. Naredili smo dve stvari; napolnili smo Zlatorog in vrnili naslov tja, kjer mu je mesto," dodaja otrok Celja, ki je v bogati karieri igral še za Maribor, Wislo in Zagreb.

Mlakar se je zahvalil tudi navijačem, ki so na drugi tekmi finala svoje ljubljence podprli v izredno velikem številu. "Fenomenalno vzdušje, poln Zlatorog, vsa čast navijačem, od prvega do zadnjega. Ponesli so nas in Slovanu nismo dopustili, da bi prišel do svoje igre in razmišljal o zmagi," je zaključil izkušeni kapetan celjskega ponosa.

Pričakovano je bil po zmagi evforičen tudi mladi slovenski diamant Aljuš Anžič: "Neverjeten občutek, zagotovo najlepši del mojega življenja. V Celju, mojem domačem kraju, to je nekaj posebnega. Zdaj moramo uživati vsi, celo Celje. Kapo dol ekipi, trenerjem in štabu za to sezono. Hvala celemu Celju in vsem, ki so nas prišli podpirat iz cele Slovenije. Naslednjo sezono pričakujem to vsako tekmo. Hvala iz srca!"

rokomet celje žiga mlakar aljuš anžič

Slovenski odbojkarji na prvi pripravljalni tekmi premagali Srbe

24ur.com 'Vemo, da smo favoriti. Anžetu prednost pred Timijem'
24ur.com Neverjetna trojka Dončića: Ne vem, kako zadanem to, navadnih metov pa ne
24ur.com Dončić: Pot do finala ni bila lahka, zdaj pa moramo zmagati še štirikrat
24ur.com Slovenke kljub porazu na debiju zadovoljne s prikazano igro
24ur.com 'Uničil je izjemno tekmo. Ne morete izključiti igralca zaradi česa takega'
24ur.com Zorman po novi zmagi: Pokazali smo karakter in ekipni duh
24ur.com Jan Oblak: Želja je vedno osvojiti vse, a trenutno to ni mogoče
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Punkl
31. 05. 2026 21.26
BRAVO,ZASLUŽENO!
Odgovori
0 0
Anion6anion
31. 05. 2026 21.20
Hvala Celju da so zaprli usta nadutemu zormanu
Odgovori
+2
2 0
macolagobec
31. 05. 2026 21.19
Ko bo Celje spet kaj naredilo na EU parketu, pa se lahko pogovarjamo in slavimo naprej!!!
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
zadovoljna
Portal
Še vedno obseden s Kate Middleton
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
vizita
Portal
Mnogi teh znakov ne povezujejo z jetri – posledice pa so lahko resne
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
cekin
Portal
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Madrid postaja novi Miami za bogate
Madrid postaja novi Miami za bogate
moskisvet
Portal
Robert Golob ob smrti Dušana Konde: Dobrega človeka ni več
Zakaj nikoli ne bi smeli ugasniti avtomobila, medtem ko klima še deluje
Zakaj nikoli ne bi smeli ugasniti avtomobila, medtem ko klima še deluje
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
dominvrt
Portal
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Nevarna bolezen, ki jo lastniki mačk pogosto spregledajo
Nevarna bolezen, ki jo lastniki mačk pogosto spregledajo
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
okusno
Portal
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Kotlina
Kotlina
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725