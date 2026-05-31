'Nihče ni verjel v nas, ampak naslov je tam, kjer mu je mesto'

Domača rokometna sezona se je končala z absolutnim zmagoslavjem rokometašev iz knežjega mesta. Na zaključnem turnirju v Ljubljani so najprej osvojili slovenski pokal, po dveh finalnih zmagah proti branilcem naslova iz slovenske prestolnice pa še državno prvenstvo. "Ne vem, kaj naj rečem. Vsak člen je bil pomemben, od prvega najmlajšega do zadnjega, mene, najstarejšega. Vsa čast fantom, vsa čast ekipi, strokovnemu štabu in klubu," je ob slavju v nabito polnem Zlatorogu povedal celjski kapetan Žiga Mlakar.
Pred in med sezono so mnogi ponavljali, da bo največji slovenski rokometni klub letos težko prišel v finale, grofje pa so kritikom odgovorili na najlepši možen način. "Celo sezono smo verjeli vase in v to, da lahko. Nihče ni verjel v nas, ampak mi smo pokazali, da lahko. Naredili smo dve stvari; napolnili smo Zlatorog in vrnili naslov tja, kjer mu je mesto," dodaja otrok Celja, ki je v bogati karieri igral še za Maribor, Wislo in Zagreb.
Mlakar se je zahvalil tudi navijačem, ki so na drugi tekmi finala svoje ljubljence podprli v izredno velikem številu. "Fenomenalno vzdušje, poln Zlatorog, vsa čast navijačem, od prvega do zadnjega. Ponesli so nas in Slovanu nismo dopustili, da bi prišel do svoje igre in razmišljal o zmagi," je zaključil izkušeni kapetan celjskega ponosa.
Pričakovano je bil po zmagi evforičen tudi mladi slovenski diamant Aljuš Anžič: "Neverjeten občutek, zagotovo najlepši del mojega življenja. V Celju, mojem domačem kraju, to je nekaj posebnega. Zdaj moramo uživati vsi, celo Celje. Kapo dol ekipi, trenerjem in štabu za to sezono. Hvala celemu Celju in vsem, ki so nas prišli podpirat iz cele Slovenije. Naslednjo sezono pričakujem to vsako tekmo. Hvala iz srca!"
