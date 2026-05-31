'Nihče ni verjel v nas, ampak naslov je tam, kjer mu je mesto'

Domača rokometna sezona se je končala z absolutnim zmagoslavjem rokometašev iz knežjega mesta. Na zaključnem turnirju v Ljubljani so najprej osvojili slovenski pokal, po dveh finalnih zmagah proti branilcem naslova iz slovenske prestolnice pa še državno prvenstvo. "Ne vem, kaj naj rečem. Vsak člen je bil pomemben, od prvega najmlajšega do zadnjega, mene, najstarejšega. Vsa čast fantom, vsa čast ekipi, strokovnemu štabu in klubu," je ob slavju v nabito polnem Zlatorogu povedal celjski kapetan Žiga Mlakar.

Pred in med sezono so mnogi ponavljali, da bo največji slovenski rokometni klub letos težko prišel v finale, grofje pa so kritikom odgovorili na najlepši možen način. "Celo sezono smo verjeli vase in v to, da lahko. Nihče ni verjel v nas, ampak mi smo pokazali, da lahko. Naredili smo dve stvari; napolnili smo Zlatorog in vrnili naslov tja, kjer mu je mesto," dodaja otrok Celja, ki je v bogati karieri igral še za Maribor, Wislo in Zagreb.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov Damjan Žibert

Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov Damjan Žibert

Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov Damjan Žibert

Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov Damjan Žibert

Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov Damjan Žibert

Finale med Celjem in Slovanom Damjan Žibert

Finale med Celjem in Slovanom Damjan Žibert

Finale med Celjem in Slovanom Damjan Žibert

Finale med Celjem in Slovanom Damjan Žibert

Finale med Celjem in Slovanom Damjan Žibert



















Mlakar se je zahvalil tudi navijačem, ki so na drugi tekmi finala svoje ljubljence podprli v izredno velikem številu. "Fenomenalno vzdušje, poln Zlatorog, vsa čast navijačem, od prvega do zadnjega. Ponesli so nas in Slovanu nismo dopustili, da bi prišel do svoje igre in razmišljal o zmagi," je zaključil izkušeni kapetan celjskega ponosa.