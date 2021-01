Henigman ostaja na Madžarskem

Kot so pri Picku Szegedu zapisali na spletni strani v novici o podaljšanju, je Nik Henigman, ki je član ekipe od poletja 2018, eden ključnih členov moštva in je zato nova pogodba zelo pomembna. "Zadovoljen sem, da smo se dogovorili za podaljšanje. Nisem ptica selivka, pred Szegedom sem igral le v svojem domačem klubu. Počutim se odlično in mislim, da lahko tu še napredujem in da bomo s klubom izpolnili zastavljene cilje," je za spletno stran kluba dejal Nik Henigman.

Henigman se sicer trenutno s slovensko izbrano vrsto pripravlja na kvalifikacijski tekmi za EP z Nizozemsko in na SP v Egiptu.