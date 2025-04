Nika Glojnarič 18. v polfinalu, Ingebrigtsen do dvojne krone

"V kvalifikacijah sem naredila napako, nisem bila dovolj agresivna med prvo in drugo oviro. Bila sem zelo vesela, da sem prišla v polfinale in izpolnila cilj ter po dvoranskem EP še drugič ta mesec prišla v polfinale. Vesela sem bila osme proge, a sem dobila veliko udarcev tekačice na sosednji progi, kar ni običajno. Nisem zadovoljna, moram pa še vse analizirati. Grem domov, čaka me teden dni počitka in potem bom nadaljevala s treningi za poletno sezono. Prve tekme bom imela konec maja, verjetno na Cipru," je povedala Glojnarič.

Pred tem je ponoči po slovenskem času v prvem krogu s časom 8,11 sekunde Glojnarič dosegla 23. izid. Bila je v četrti od petih skupin prvega kroga. Končala je peta in je za šest stotink zgrešila četrto mesto, ki je neposredno vodilo v polfinale. Nato je morala počakati še eno skupino, da je dobila potrditev, da se je kot zadnja v naslednji del tekmovanja skupaj še s tremi tekačicami uvrstila po času.

V izjemno tesnem obračunu je Devynne Charlton z Bahamov s 7,72 sekunde ubranila naslov na 60 m ovire. Prva šesterica je bila v razmaku vsega štirih stotink, druga je bila s stotinko počasnejšim časom švicarska evropska dvoranska prvakinja Ditaji Kambundji (7,73), tretja Jamajčanka Ackera Nugent s 7,74. Toliko kot slednja sta na naslednjih mestih tekli s poljskim rekordom Pia Skrzyszowska in Američanka Stark, o odličjih so odločale tisočinke.