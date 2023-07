Nika Križnar najboljša tudi na drugi tekmi v Courchevelu

"Odlično zaključen drugi dan. S svojimi skoki sem zelo zadovoljna. Danes so bili še na malo višjem nivoju kot včeraj. Naredila sem še tisto piko na i z doskokom, ki je včeraj manjkala. Zelo sem vesela. Hvala celotni ekipi, ki me podpira in mi stoji ob strani. Čestitke tudi vsem ostalim," je po drugi zaporedni zmagi povedala Križnarjeva.

Prvo postajo poletne velike nagrade je selektor Zoran Zupančič opisal tako: "Tekmo so zaznamovala predvsem nova pravila, drugačni pristopi, več živčnosti. A mi smo izredno zadovoljni predvsem s tem, da je bila tudi Nika Križnar tista, ki je zaznamovala prvo prizorišče. Od prvega do zadnjega skoka je kazala, da je trenutno v res dobri formi, dva razreda boljša od ostalih. Pobrala je obe zmagi, danes z neverjetno prednostjo in rekordom skakalnice. S tem smo res lahko zadovoljni. Tudi ostale tekmovalke solidno. Predvem Nika Prevc bi bila lahko tudi v boju za stopničke, če bi uspela sestaviti dva skoka, kot jih zna. Bila pa je močna, v ospredju. Danes je bila s poskusnim skokom in finalnim povsem pri vrhu. Katra Komar se tu ni znašla, to je bilo slabše kot na treningu. Tudi Ajda Košnjek je bila malenkost slabša kot na treningu. Pokazali pa smo, da znamo, da lahko in s tem smo izredno zadovoljni."