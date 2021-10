Nika Križnar: Primožu Peterki je uspelo osvojiti dva globusa, zakaj ne bi tudi meni

Eno lepših zgodb v minuli zimi je spisala Nika Križnar. Osvojila je srebrno ekipno in bronasto posamično medaljo na svetovnem prvenstvu ter kot prva slovenska smučarka skakalka veliki kristalni globus za zmago v seštevku svetovnega pokala. Enaindvajsetletna tekmovalka iz Delnic v Poljanski dolini je prepričana, da lahko ta dosežek ponovi.

"Primožu Peterki je uspelo osvojiti dva globusa, zakaj ne bi tudi meni," je bila na redni letni predstavitvi reprezentanc v Planici pred začetkom zimske sezone v uspeh prepričana članica kluba iz Žirov. "Vidi se, da se da. Marsikdo je že ne vem koliko let zaporedoma dosegal kristalni globus in to je čisto mogoče doseči še enkrat. Si pa ne želim ustvarjati nobenega dodatnega pritiska, kar po navadi ni dobro, zato se bom poskusila osredotočiti sama nase in na svoje skoke, da bi lahko uživala v sezoni. Je nekaj dodatnega bremena, mi je pa dal globus dodatno motivacijo za nadaljnja tekmovanja," je še ocenila Nika Križnar.

'Pred tremi leti sem bila sedma, pa sem že takrat vriskala od veselja' V novo sezono svetovnega pokala, ki se bo začela s tekmama 26. in 27. novembra v Nižnem Tagilu, bo prvič vstopila kot branilka skupne zmage. Sama sebe še vedno vidi kot tekmovalko iz ozadja. "Sem še vseeno mlada in ne tako izkušena kot denimo Sara Takanashi," je dejala Križnarjeva, ki je serijsko japonsko zmagovalko, lastnico štirih velikih kristalnih globusov, v boju za skupno zmago premagala za devet točk. Letos tudi na olimpijskih igrah Slovenska reprezentanca v ženskih skokih vsako leto poskrbi za nove mejnike. V olimpijski sezoni je napočil čas za olimpijsko odličje. "Je že čas. Pa ne zaradi tega, ker ne bi že do zdaj ničesar dosegle. Na svojih prvih zimskih olimpijskih igrah pred tremi leti sem bila sedma, pa sem že takrat vriskala od veselja. Si sploh ne predstavljam, da sem zdaj jaz tista, ki sem bila minulo sezono na samem vrhu. Definitivno je naš cilj medalja, imam željo in neskončne sanje za to olimpijsko kolajno. Upam, da mi to uspe to sezono," napoveduje Križnarjeva. V novi sezoni jih vključno z OI v Pekingu čaka več kot 30 tekem. "Veliko tekem je v sezoni. Meni je všeč, da bomo ves čas držale tekmovalni ritem, da ne bomo imele med tekmami predlogih premorov, tako bo možnost za tiste skoke, ki jih imaš trenutno v nogah, brez pavz vmes. Na to gledam kot dobro za vse. To smo hoteli, hoteli smo dejansko več tekem in zdaj jih imamo. In smo veseli."

Primer Maren Lundby Še pred začetkom sezone je zaokrožila novica, da bo olimpijsko sezono v celoti izpustila dvakratna svetovna prvakinja in branilka naslova olimpijske prvakinje iz Pyeongchanga Norvežanka Maren Lundby. "Ta novica me ni šokirala. Tudi če bi skakala, se je ne bi nič ustrašila, ker trenutno njena telesna pripravljenost, po slikah videno, ni najboljša. Me ne preseneča. Šla bom z mirno glavo naprej, je veliko drugih tekmovalk zdaj trenutno od nje boljših. Lansko sezono sem se izkazala boljša tudi od nje, sem jo znala premagati. Kar sem zelo zadovoljna in vesela, ker si tega nisem nikoli predstavljala. Zdaj vem, da mi to uspe. Bo kar zanimiva sezona," je v zvezi s primerom Lundbyjeve povedala Križnarjeva. "Ne vemo, kaj je zgodba v ozadju. Če bi šlo za poškodbo, bi bilo normalno, da spustiš sezono. Kar se pa tiče njene telesne pripravljenosti, se bi jaz sama, če bi bila v njeni koži, potrudila znižati te kilograme in poskakati svoje olimpijske igre," je še pripomnila.

Tokrat novega leta ne bo preživela na kavču Nova sezona prinaša tudi domači vrhunec, premierno žensko silvestrsko turnejo na Ljubnem: "Vsako novo leto smo dejansko preživele na kavču, tako da smo navijale za fante, praznovale z družino. Letos pa bo mičkeno drugače in bomo tudi mi deležni teh tekem ob novem letu. Sicer malo manj, samo na enem prizorišču. Mi je pa všeč, da bo to na Ljubnem. Ker bom še vseeno lahko preživela novo leto z domačimi." Križnarjeva je zelo zadovoljna z vzdušjem v ekipi: "Moram reči, da kot ekipa napredujemo iz leta v leto. Delamo v bistvu res na polno. Vidi se, da smo res dobra 'klapa' in da funkcionira vse skupaj. Če se spomnim, lansko leto nam je bil cilj, da dobro ekipno funkcioniramo, to nam je uspelo. Smo res na visoki ravni, kar se kaže tudi na rezultatih. Če ekipa 'ne štima', potem tudi rezultatov velikokrat ni, razen če je to kakšni posameznici všeč."

