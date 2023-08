Nika Križnar velika zmagovalka na Poljskem

Nika Križnar je v prvi seriji skočila 88,5 m in s 125,2 točke prevzela vodstvo, kot tudi že na prejšnjih tekmah. Za 3,4 točke je zaostajala Nika Prevc (92,5 m), 6,3 točke za Križnar pa je bila svetovna prvakinja, Kanadčanka Alexandria Loutitt (90 m).

Slednja je bila zadnja z manj kot desetimi točkami zaostanka za vodilno. Katra Komar je bila 12., Ajda Košnjek pa 23. Tako kot nekaj ur pred tem med skakalci finalne serije niso izvedli in to je bil nato tudi končni vrstni red tekme, ki je potekala v vetrovnem in deževnem vremenu.

Skupno v VN je Križnar po štirih tekmah sezone v vodstvu z vsemi 400 točkami. Japonka Sara Takanashi, tokrat četrta, je s še tremi drugimi mesti pri 290 točkah, Loutitt pa s štirimi tretjimi pri 240. Prevc je ostala četrta z 240 točkami.

"Vesela sem, da sem zdržala do konca ves ta pritisk. Na vrhu je bilo kar nekaj menjave zaletnih mest, močno je padal dež, pihal je veter. V takih razmerah moraš ostati miren, zdržati ta pritisk in upati, da boš dobil dober veter. Na koncu se je izkazalo, da sem si kljub slabemu vetru uspela priboriti prvo mesto," je povedala Križnar.

Na stopničkah je bila tokrat tudi njena reprezentančna kolegica. "Ko sem slišala, da je zraven mene, da je druga Nika Prevc, sem bila zelo vesela tudi zanjo, ker vem, da ji je vedno malo zmanjkalo do stopničk. Res sem zelo vesela za celotno ekipo. To je bila napeta, deževna, mokra tekma, po kateri lahko domov odhajamo z dvignjeno glavo. Lahko bi se izšlo veliko slabše, a danes je bila, če lahko temu tako rečem, sreča na naši strani. Zdaj gremo na pot proti domu in na zaslužen počitek, potem pa novim izzivom nasproti," je dodala Križnar.

"Kljub slabim in težkim razmeram sem zadovoljna s samim skokom, predvsem pa s samim rezultatom," pa je bila kratka Nika Prevc.

Skakalke in skakalce v veliki nagradi čaka daljši premor do 23. septembra, ko bodo tekmovali v Rasnovu.