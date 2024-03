Nika Prevc: Upam, da ta globus ni bil zadnji

OGLAS

Nika Prevc, ki ima pred branilko skupne zmage, Evo Pinkelnig, neulovljivih 189 točk prednosti, že nestrpno pričakuje četrtkovo finalno tekmo v Planici, ko bo prejela veliki kristalni globus. "Komaj čakam ta dan, da dvignem to stvar v roke. Verjamem, da sem celotno sezono delala za to in se trudila, zato sem srečna, da je to prišlo v moje roke. Glede na svojo starost upam, da ta globus ni bil zadnji, in mislim, da me čaka še kar veliko sezon," je dejala Nika Prevc, ki je v dobrem mesecu dni dosegla kar sedem zmag. "Kar nekaj časa nisem vedela, kaj sem naredila v tej sezoni. Sedaj že verjamem, da sem si to zaslužila. Bom pa lažje kaj več povedala, ko bom pokal res dobila in opravila še zadnjo tekmo," je pojasnila 19-letnica, ki je po bratu Petru Prevcu v družinsko vitrino prinesla še drugi globus. Kot je iskreno priznala, ji čestitke njenih bratov pomenijo največ.

Nika Prevc FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Rumeno majico vodilne v seštevku je Prevčeva, ki je pred nekaj dnevi praznovala svoj 19. rojstni dan, oblekla v Beljaku. "Mogoče sem se za majico najbolj tresla v Saporu, ko smo bili na dan tekme še vedno brez opreme in smo se morali znajti, si jo izposoditi, da smo lahko sploh nastopili," je pojasnila 19-letna smučarska skakalka. Nika Križnar je v sezoni 2020/21 postala prva slovenska skakalka z osvojenim velikim kristalnim globusom. "Sem utrujena, ker je norveška turneja zelo zahtevna, na koncu se kar nabere nekaj kilometrov. Poleg tega sem na sami velikanki več pričakovala. To je šola za naprej in cilj za naslednja leta," je po norveški turneji povedala Križnarjeva.

Nika Križnar FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"V Vikersundu sem prikazala nekaj zelo dobrih skokov. Imela sem na začetku nekaj zadržkov, pa sem se potem sprostila in lepo nadaljevala do tretjega mesta. To mi pomeni toliko kot lanska zmaga," pa je dejala Ema Klinec, ki je na Norveškem osvojila tretje mesto.

Ema Klinec in Zoran Zupančič FOTO: Damjan Žibert icon-expand