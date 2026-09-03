Judoistka Nika Tomc v Podgorici do zlate medalje

Nika Tomc je v črnogorski prestolnici prikazala odlične predstave in se po uspešnem tekmovalnem dnevu prebila vse do zlate medalje v kategoriji do 57 kilogramov. Na poti do naslova je najprej premagala Madžarko Luci Veg in Azerbajdžanko Hadižo Gadašovo. V četrtfinalu je bila boljša od Avstrijke Marlene Schinwald, v polfinalu pa je ugnala še Izraelko Hili Zakroisky. Tudi v finalu je ostala neporažena, saj je z jukom premagala Italijanko Martelacci.
Slovenska judoistka, ki je trenutno 41. na svetovni lestvici v kategoriji do 57 kilogramov, je po tekmovanju poudarila, da je vse potekalo po načrtih. Na svoje nasprotnice se je dobro pripravila, kar je nato uspešno prenesla tudi v borbe.
"Vedela sem, da lahko to naredim, ker se že redno borim s članicami, tako da sem morala samo pripraviti glavo, saj sem bila fizično zagotovo zelo lepo pripravljena," je takoj po tekmi v izjavi, ki jo navaja Judo zveza Slovenije, povedala novopečena prvakinja.
"Punce sem že vse poznala. Pred borbo sem se s trenerjem dogovorila, kaj moram delati, in to sem tudi storila, tako da je šlo vse gladko," je še dodala Tomc in ob pogledu naprej dodala: "Ciljam bolj na članska tekmovanja, ampak zdaj vsaj vem, da lahko tudi pri mladinkah naredim rezultat oziroma da sem tega zmožna."
V isti kategoriji je nastopila tudi Haya Veinhandl Obaid. Tekmovanje je nadaljevala do drugega kroga, kjer jo je izločila prav kasnejša finalistka Martelacci. Slovenska predstavnica je nato dobila novo priložnost v repasažu, vendar je po izenačenem dvoboju morala priznati premoč Izraelki Gil Perry.
Kot prvi slovenski predstavnik se je na tekmovalni dan podal Gal Blažič, ki je nastopil v kategoriji do 60 kilogramov. Njegov nasprotnik je bil Turkov Furkan Salih Gulu, proti kateremu slovenski judoist ni našel pravega odgovora in je tekmovanje končal že po uvodni borbi.
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