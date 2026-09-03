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Judoistka Nika Tomc v Podgorici do zlate medalje

Podgorica, 03. 09. 2026 20.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
Nika Tomc

Slovenska judoistka Nika Tomc je v Podgorici osvojila naslov mladinske evropske prvakinje v kategoriji do 57 kilogramov. Dvajsetletnica je v finalu premagala Italijanko Alice Martellacci in se tako veselila največjega uspeha. Na prvenstvu v Črni gori Slovenijo zastopa skupno 11 tekmovalcev.

Nika Tomc je v črnogorski prestolnici prikazala odlične predstave in se po uspešnem tekmovalnem dnevu prebila vse do zlate medalje v kategoriji do 57 kilogramov. Na poti do naslova je najprej premagala Madžarko Luci Veg in Azerbajdžanko Hadižo Gadašovo. V četrtfinalu je bila boljša od Avstrijke Marlene Schinwald, v polfinalu pa je ugnala še Izraelko Hili Zakroisky. Tudi v finalu je ostala neporažena, saj je z jukom premagala Italijanko Martelacci.

Slovenska judoistka, ki je trenutno 41. na svetovni lestvici v kategoriji do 57 kilogramov, je po tekmovanju poudarila, da je vse potekalo po načrtih. Na svoje nasprotnice se je dobro pripravila, kar je nato uspešno prenesla tudi v borbe.

Nika Tomc mladinska evropska prvakinja
Nika Tomc mladinska evropska prvakinja
FOTO: Judo zveza Slovenije

"Vedela sem, da lahko to naredim, ker se že redno borim s članicami, tako da sem morala samo pripraviti glavo, saj sem bila fizično zagotovo zelo lepo pripravljena," je takoj po tekmi v izjavi, ki jo navaja Judo zveza Slovenije, povedala novopečena prvakinja.

Nika Tomc
Nika Tomc
FOTO: Judo zveza Slovenije

"Punce sem že vse poznala. Pred borbo sem se s trenerjem dogovorila, kaj moram delati, in to sem tudi storila, tako da je šlo vse gladko," je še dodala Tomc in ob pogledu naprej dodala: "Ciljam bolj na članska tekmovanja, ampak zdaj vsaj vem, da lahko tudi pri mladinkah naredim rezultat oziroma da sem tega zmožna."

V isti kategoriji je nastopila tudi Haya Veinhandl Obaid. Tekmovanje je nadaljevala do drugega kroga, kjer jo je izločila prav kasnejša finalistka Martelacci. Slovenska predstavnica je nato dobila novo priložnost v repasažu, vendar je po izenačenem dvoboju morala priznati premoč Izraelki Gil Perry.

Kot prvi slovenski predstavnik se je na tekmovalni dan podal Gal Blažič, ki je nastopil v kategoriji do 60 kilogramov. Njegov nasprotnik je bil Turkov Furkan Salih Gulu, proti kateremu slovenski judoist ni našel pravega odgovora in je tekmovanje končal že po uvodni borbi.

Nika Tomc judo evropsko prvenstvo slovenski šport Podgorica

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