Judoistka Nika Tomc v Podgorici do zlate medalje

Nika Tomc je v črnogorski prestolnici prikazala odlične predstave in se po uspešnem tekmovalnem dnevu prebila vse do zlate medalje v kategoriji do 57 kilogramov. Na poti do naslova je najprej premagala Madžarko Luci Veg in Azerbajdžanko Hadižo Gadašovo. V četrtfinalu je bila boljša od Avstrijke Marlene Schinwald, v polfinalu pa je ugnala še Izraelko Hili Zakroisky. Tudi v finalu je ostala neporažena, saj je z jukom premagala Italijanko Martelacci. Slovenska judoistka, ki je trenutno 41. na svetovni lestvici v kategoriji do 57 kilogramov, je po tekmovanju poudarila, da je vse potekalo po načrtih. Na svoje nasprotnice se je dobro pripravila, kar je nato uspešno prenesla tudi v borbe.

Nika Tomc mladinska evropska prvakinja FOTO: Judo zveza Slovenije

"Vedela sem, da lahko to naredim, ker se že redno borim s članicami, tako da sem morala samo pripraviti glavo, saj sem bila fizično zagotovo zelo lepo pripravljena," je takoj po tekmi v izjavi, ki jo navaja Judo zveza Slovenije, povedala novopečena prvakinja.

Nika Tomc FOTO: Judo zveza Slovenije